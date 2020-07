Francis Amuzu, l'ailier du RSC Anderlecht, a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec le club bruxellois, a annoncé jeudi le RSCA via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

"J'ai débuté au RSCA en U16 quand j'avais 15 ans. Chaque saison, j'ai été champion et j'espère que ce sera le cas cette saison avec l'équipe première. Je suis très heureux de prolonger mon contrat jusqu'en 2024. C'est une marque de confiance", a déclaré Amuzu.

Amuzu, 20 ans, avait fait ses débuts professionnels le 22 décembre 2017 avec Anderlecht face à Eupen où il avait inscrit le seul but de la rencontre. La saison dernière, l'international espoir, dont le contrat courait jusqu'en 2022, a disputé 21 rencontres avec le RSCA et a inscrit trois buts.

