Footgate: la contribution annuelle des clubs à la chambre de compensation s'élèvera à 5000 euros

Le financement de la chambre de compensation, qui sera opérationnelle dans le football belge à partir de l'été 2020, se fera par le biais de contributions annuelles des clubs et des agents de joueurs. Le règlement concernant les intermédiaires qui a été publié par la Pro League jeudi en précise les modalités. Les clubs professionnels paieront 5.000 euros par an, les agents 500 euros par an s'ils veulent faire des affaires en Belgique.