Parmi celles-ci, 19 personnes ont été entendues par le juge d'instruction. Elles sont toutes inculpées. Les 10 autres ont pu repartir sans être inquiétées.

Dans le détail, neuf personnes ont été inculpées et placées sous mandat d'arrêt, dont les agents de joueurs Dejan Veljkovic et Mogi Bayat. cinq personnes ont été inculpées et ont été libérées sous conditions. Cinq personnes ont été inculpées et ont été libérées après audition par le juge d'instruction.