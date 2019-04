Footbelgate: treize personnes dans le viseur de l'Union belge dans l'affaire Malines - Waasland-Beveren

Le FC Malinois, Waasland-Beveren et treize personnes, des dirigeants de clubs et des agents, devront répondre devant la Commission des litiges de l'Union Royale belge de football, de l'accusation de fasification du match FC Malinois - Waasland-Beveren (2-0), disputé le 11 mars 2018 dans le cadre de la 30e et dernière journée de la saison 2017-2018 de la Jupiler Pro League. C'est en effet ce que l'URBSFA a annoncé mardi.

Fin du match FC Malinois - Waasland-Beveren, le 11 mars 2018 © Belga Images