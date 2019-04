La commission d'enquête de l'Union Royale Belge de Football (URBSFA) a terminé son enquête à la suite d'un match truqué dans la lutte pour le maintien de la saison dernière, mais continue sa recherche concernant le rôle des arbitres, a appris Belga mardi d'une source bien informée.

Malines, Waasland-Beveren, et treize personnes doivent se présenter devant la commission des Litiges d'appel de l'Union belge en lien avec un éventuel match truqué à la fin de la saison dernière. Il s'agit des anciens membres de la direction de Malines Olivier Somers, Johan Timmermans, Stefaan Vanroy et Thierry Steemans. À Waasland-Beveren, il s'agit du président Dirk Huyck, le directeur financier Olivier Swolfs, le membre de la direction Walter Clippeleyr, l'ancien président Jozef Van Remoortel et l'ancien joueur Olivier Myny. Les quatre autres personnes convoquées sont le repenti Dejan Veljkovic et les agents de joueurs Evert Maeschalck, Walter Mortelmans et Thomas Troch, selon le document de la convocation auquel Belga a eu accès.

Parmi ces treize personnes, on ne retrouve cependant aucun arbitre car l'enquête sur l'implication des arbitres dans le dossier de falsification de match est encore en cours. Bart Vertenten avait dirigé l'important match pour le maintien entre Malines et Waasland-Beveren dans la bonne direction. La commission d'enquête a donné en première instance la priorité à l'enquête sur l'implication des clubs car le temps presse. Idéalement, une décision doit tomber avant le 30 juin 2019, lorsque les classements sont définitivement clôturés.

Cependant, dans le cadre de l'enquête pénale, les arbitres Bart Vertenten et Sébastien Delférière avaient été soumis à certaines conditions dont l'interdiction de tout contact avec le monde du football et l'obligation de garder le silence. Ces conditions ont rendu difficiles les interrogatoires des deux arbitres qui entretenaient de bonnes relations avec le personnage-clé Dejan Veljkovic.