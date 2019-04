Les clubs du FC Malines et de Waasland-Beveren sont convoqués devant la Commission des litiges d'appel pour le football professionnel dans le cadre de l'enquête liée à des faits éventuels de falsification de la compétition la saison passée, a indiqué mardi l'Union belge de football (URBSFA). Treize personnes (principalement des dirigeants ainsi que quatre agents) ont également reçu une convocation.

La fédération a annoncé mardi après-midi que l'enquête disciplinaire liée à des faits éventuels de falsification la saison passée lors des matches Eupen - Mouscron et FC Malines - Waasland-Beveren a été clôturée.

Le dossier concernant la rencontre Eupen - Mouscron a été classé sans suite.

La Commission des litiges d'appel pour le football professionnel se réunira le 30 avril pour établir le calendrier relatif au traitement du dossier FC Malines - Waasland-Beveren.

Sur base de ce calendrier la Commission des litiges d'appel pour le football professionnel traitera le dossier concernant cette rencontre le plus vite possible.

Un éventuel appel serait traité par la CBAS (Cour belge d'arbitrage pour le sport).

Le but est d'avoir une décision définitive le plus vite possible et au plus tard pour le 30 juin 2019 (en ce compris un appel éventuel), précise l'Union belge de football.