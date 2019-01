Foot et réseaux sociaux : follow moi si tu peux

Les clubs belges commencent sérieusement à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir leur fanion, mettre en avant leurs partenaires et s'ouvrir à de nouveaux marchés. Quitte à acheter des faux profils. Explications, via l'analyse de statistiques Facebook et Twitter, des prémices d'un championnat 2.0.