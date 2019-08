9 août 2003. Un banal Anderlecht - Antwerp va devenir historique. On y assiste aux premiers pas de Vincent Kompany en première division. Reconstitution.

"C'est comme dans tout, il faut bien une première fois, et en général ça se passe bien. Moins tu es stressé, plus tu as des chances que ça se passe bien. " C'est Hugo Broos qui commente le dépucelage. Le dépucelage d'une future légende.

