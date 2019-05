Axel Witsel a été un des hommes de la saison en Bundesliga. Décryptage d'une adaptation à la vitesse de la lumière au Borussia Dortmund.

C'est LE passage du long entretien qu'Axel Witsel nous accorde durant l'été 2017, attablé dans la cour intérieure du palace doré où il réside avec sa femme Rafaella et ses filles, à Tianjin : " Il y a deux semaines, Carlo Ancelotti a appelé Fabio Cannavaro pour lui demander s'il pouvait me contacter. Il me voulait au Bayern. "

...