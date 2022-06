Nos Red Flames attendent avec impatience l'Euro dont le coup d'envoi sera donné le 6 juillet, en Angleterre. Nous suivrons chaque jour de près notre équipe nationale féminine.

Team building à Aywaille

Au début du mois, les Red Flames ont effectué un teambuilding à Aywaille, dans les Ardennes. Là-bas, comme on a pu le voir sur le site de l'Union Belge de football, elles ont fait un biathlon, un run-and-bike et une randonnée difficile comme vous pouvez le voir sur le site de l'association de football.

L'entraîneur fédéral, Ives Serneels, a observé de bonnes choses pendant ces différents exercices.

Elles ne figureront pas parmi les heureuses élues

Le 16 mai dernier, Ives Serneels avait sélectionné 33 joueurs pour la préparation de l'Euro 2022, du 6 au 31 juillet en Angleterre. Le lundi 20 juin, il lui reste encore 23 joueurs. Ce mercredi, quatre joueuses ont appris qu'elles ne feraient pas partie des heureuses élues pour le voyage de l'autre côté de la Manche. Il s'agit de Jarne Teulings (Anderlecht/Fortuna Sittard), Shari Van Belle (La Gantoise), Marie Detruyer (OHL) et Zenia Mertens (OHL).

Des Flames sur le banc de l'école

Lundi dernier, les Red Flames ont visité cinq écoles au nord du pays. Cette action s'inscrivait dans le cadre de la campagne "Put your school on fire" de Voetbal Vlaanderen.

L'objectif était d'apporter l'ambiance du prochain Euro dans les cours de récréation. Tine De Caigny, l'attaquante d'Hoffenheim, âgée de 25 ans, pense qu'il est important d'augmenter le battage médiatique autour du championnat d'Europe et du football féminin en général. Avec les enfants de ces cinq écoles, c'est déjà un succès.

De Caigny est maintenant une joueuse professionnelle en Allemagne. C'est une grande différence avec sa période précédente avec Anderlecht, raconte-t-elle à Het Laatste Nieuws. "A Hoffenheim, je peux me concentrer pleinement sur le football. Pendant mon séjour à Anderlecht, j'ai également travaillé à côté. Nous nous entraînons aussi beaucoup plus ici. Je pense que nous n'avons qu'un jour de repos par semaine et certains jours, nous nous entraînons deux fois. Mon physique et ma force se sont améliorés grâce à cela."

Kassandra Missipo évolue désormais dans le championnat suisse, au FC Bâle. © iStock

"Kassie" plaide pour plus de professionnalisation

Pour Kassandra 'Kassie' Missipo, une autre Red Flame et ancienne joueuse d'Anderlecht, la professionnalisation reste un problème dans son sport. Dans une interview accordée à Sporza, la milieu de terrain défensive de 24 ans, qui a percé à La Gantoise avant de rejoindre Anderlecht, a finalement choisi de s'exiler en Suisse en mai dernier. Elle s'est engagée au FC Bâle, où elle a signé jusqu'en 2023.

L'été dernier, elle n'avait pas prolongé son contrat avec Anderlecht. Elle en a expliqué les raisons sur la chaîne flamande. "Je me suis déchiré les ligaments croisés à Anderlecht, mais le soutien qui était offert pour ma rééducation ne me plaisait pas. Ce n'est pas pour noircir l'image d'Anderlecht, mais nos visions n'étaient tout simplement pas au même niveau. J'ai alors pris les choses en main et fait mes propres choix. Je pense que la décision de se séparer était mutuelle.", détaille la Red Flame.

Missipo pense que plus d'efforts devraient être fournis pour le football féminin en Belgique. "C'est un peu un cercle vicieux : les gens attendent de nous, les femmes, que nous fassions d'abord nos preuves, mais si les bonnes ressources ne sont pas disponibles, on ne peut pas attendre de nous des résultats immédiats."

"Je vois des joueuses réaliser des choses fantastiques, mais j'imagine qu'elles pourraient faire encore mieux si elles pouvaient faire du football leur métier. Beaucoup doivent encore aller s'entraîner après une journée de travail classique. Je ne parle pas spécialement du salaire, mais des structures." , précise Kassandra Missipo.

