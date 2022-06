Le 6 juillet, nos Red Flames commenceront leur championnat d'Europe en Angleterre. Nous suivons chaque jour de près notre équipe nationale féminine. Aujourd'hui, l'on aborde la rencontre amicale entre nos compatriotes et l'Irlande du Nord : une bonne organisation, une bonne animation offensive et de nombreux buts seront attendus.

"No doubt about our Flame of the Game tonight", écrivait le compte Twitter des Red Flames ce jeudi soir. Tessa Wullaert, autrice d'un doublé contre l'Irlande du Nord, a été élue joueuse du match par les supporters.

Wullaert, qui rejoindra le Fortuna Sittard la saison prochaine, porte ainsi son total de buts avec les Red Flames à 67. Elle renforce ainsi son statut de meilleure buteuse de tous les temps. Le podium est complété par deux autres joueuses de la sélection actuelle : Janice Cayman (47 buts) et Tine De Caigny (37).

Pour voir les buts tomber, il a fallu attendre les dix dernières minutes du match tant les Nord-Irlandaises se sont avérées coriances. Même réduites à dix, après le renvoi aux vestiaires de la gardienne Jackie Burns pour une faute sur Wullaert, les visiteuses n'ont rien concédé aux Red Flames . Et puis Ella Van Kerkhoven est entré au jeu à la 78e minute. Peu de temps après, l'attaquante inscrivait le deuxième but de son équipe (2-1), de la tête. Une libération qui sera suivie de deux autres réalisations pour porter le score final à 4-1. Mission accomplie pour nos joueuses et pour le plus grand plaisir des 2500 supporters qui avaient rallié la Chaussée du Lisp pour l'occasion.

Kees est prête

L' un des choix de l'entraîneur Ives Serneels pour cette joute amicale était la titularisation sur le flanc droit de Sari Kees, 21 ans, en lieu et place de Laura Deloose, passée à côté de son sujet contre l'Angleterre la semaine dernière.

Même si sa responsabilité peut être engagée sur le but des Nord-Irlandaises, Sari Kees a été une bonne surprise au poste de défenseuse latérale. © iStock

La jeune défenseuse de l'OH Leuven s'est illustrée en apportant de l'audace et de la combativité, même si sa responsabilité peut être engagée sur le but des Irlandaises du Nord. Kees, qui évolue habituellement dans une position centrale en club, a montré qu'elle pouvait aussi jouer sur le côté droit.

Des débuts de matches à améliorer

L'entraîneur fédéral, Ives Serneels, ne tarissait pas d'éloges après le match : "Bien sûr, je suis ici avec un bon sentiment, car nous avons gagné 4-1", a-t-il déclaré en zone mixte. "Tout le monde a vu que le premier quart d'heure du match a été difficile, mais ensuite nous avons marqué un but brillant. En seconde période, l'Irlande du Nord n'a pas eu la moindre occasion et les remplaçantes sont toutes bien montées au jeu", analysait celui qui a pris en charge notre équipe nationale féminine en 2011.

Tessa Wullaert, de son côté, voyait un point à améliorer et à travailler dans les prochains jours. "Nous n'avons pas bien commencé le match, nous n'avons pas réussi à trouver l'espace entre les lignes. A la mi-temps, nous avons fait des ajustements et les choses se sont mieux passées par la suite. Mais nous ne pouvons pas nous permettre cela lors de l'Euro. Nous devrons être présents dès la première minute", estimait la meilleure joueuse de la soirée.

