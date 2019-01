Find your match, une app' pour faciliter l'organisation de matches amicaux

Frédéric Leidgens est team manager de l'Antwerp après avoir occupé autrefois la même fonction au Standard. Il ne compte pas les jours entiers qu'il a déjà passés à mettre sur pied des matches amicaux pour ces deux clubs : " Ça prend un temps dingue. Une équipe professionnelle joue une vingtaine d'amicaux par saison, pendant la préparation estivale, pendant l'interruption hivernale, pendant les trêves internationales... "

Prenons un exemple précis. Laszlo Bölöni dit à son team manager qu'il souhaite trouver un adversaire de tel niveau, tel jour, à telle heure, à tel endroit. " C'est là que ça commence ", poursuit Frédéric Leidgens. " Je me mets en relation avec mes contacts. Des dirigeants, des directeurs sportifs, des team managers, des entraîneurs, des adjoints. "

Dans tous les clubs, il y a des gens qui consacrent un gros paquet d'heures à cette mission. Alors, l'homme a eu un flash. Il a conçu une application pour mettre en contact tous les clubs intéressés par un match amical répondant à des critères précis : niveau des équipes, localisation, moment. Le nom de cet app : FindYourMatch.com

On pourrait comparer cela au site Immoweb, qui permet de choisir ses propres critères pour la location ou la vente d'une maison. Frédéric Leidgens fait un autre parallèle : " FindYourMatch.com, c'est un peu le Tinder du football. Sur Tinder, on peut chercher à rencontrer, par exemple, une blonde d'environ 40 ans, habitant dans un rayon de x kilomètres, avec tel ou tel hobby. Avec FindYourMatch.com, c'est un peu la même chose. "

L'application, qui devrait être opérationnelle vers la fin du mois d'avril, s'adressera à tous les clubs du monde, pas seulement des clubs professionnels. Les équipes féminines seront aussi concernées.

Première étape : l'inscription, gratuite, des clubs intéressés. Ils devront encoder différentes données : pays, ville, division, logo, coordonnées du correspondant qualifié et du team manager, couleurs des maillots, etc. Deuxième palier : la recherche d'un match. Ville souhaitée, date (flexible ou non) et heure, niveau de l'adversaire recherché, etc. Troisième niveau : l'application vous indique les équipes répondant à vos critères. Quand deux clubs sont intéressés pour s'affronter, ils sont mis en contact. Les clubs concernés ne paieront que pour les matches effectivement fixés, un tarif abordable qui tiendra aussi compte du niveau des équipes et du style de match (amical, gala, etc).

" FindYourMatch.com va digitaliser et donc révolutionner l'organisation de matches amicaux dans le monde entier tout en constituant une base de données inestimable ", indique le folder de présentation. " C'est quand même fou qu'en 2019, on en soit encore à multiplier les coups de fil, les mails et les messages sur Whatshapp, pendant des heures, pour trouver un adversaire ", conclut Frédéric Leidgens.