Dans une fin de match complètement folle, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 contre Genk pour la 23e journée de Jupiler Pro League dimanche. Dante Vanzeir a offert la victoire aux Unionistes sur penalty dans le temps additionnel (90e+8) après des buts de Casper Nielsen (27e) et Paul Onuachu (77e). L'Union en profite pour prendre neuf points d'avance sur le Club de Bruges en tête du classement.

Bien entrée dans son match, l'Union Saint-Gilloise se montrait la plus entreprenante mais sans inquiéter Maarten Vandevoort, le gardien limbourgeois, à l'exception d'une frappe de Deniz Undav (8e).

Les Bruxellois ouvraient finalement le score sur une action bien construite. Isolé par Lazare Amani sur le flanc droit, Bart Nieuwkoop servait Casper Nielsen à l'entrée du grand rectangle. Le Danois décochait une frappe qui trompait Vandevoort qui avait la vue masquée (27e).

Invisibles en première période, les Limbourgeois retrouvaient de l'allant offensif en seconde période avec la montée de Mike Trésor à la place de Carl Eiting au repos.

La première occasion franche du second acte était cependant à mettre à l'actif des Unionistes mais Vanzeir butait sur Vandevoort après un effort en solitaire. 60 secondes plus tard, Trésor trouvait le poteau d'Anthony Moris (61e).

Bernd Storck, l'entraîneur du Racing, décidait alors de lancer Paul Onuachu, de retour après une blessure aux ischio-jambiers, dans la bagarre. Le Soulier d'Or se montrait immédiatement décisif en provoquant un penalty après une faute de Christian Burgess. Le Nigérian se faisait justice lui-même pour rétablir l'égalité (77e).

Alors que l'on se dirigeait vers un partage, la rencontre basculait dans les arrêts de jeu. Après un but de Deniz Undav annulé pour hors-jeu après trois minutes de temps additionnel, l'Union héritait d'un penalty pour une faute de Mujaid Sadick sur Undav. Dante Vanzeir ne tremblait et offrait la victoire à l'Union (90e+8).

Avec 53 points, les Saint-Gillois prennent neuf points d'avance sur le Club de Bruges, accroché au Standard plus tôt dimanche, en tête du classement. Genk reste neuvième avec 32 points.

