L'entraîneur allemand Bernd Storck, dont le contrat arrivait à son terme fin juin, ne prolongera pas son aventure à la tête du Cercle de Bruges. Le club de D1A, 14e après 29 journées de championnat, l'a annoncé mercredi.

Après un passage remarqué à Mouscron lors de la saison 2018-2019, le T1 allemand de 57 ans était arrivé en octobre dans la Venise du Nord. Le Cercle pointait alors à la dernière place avec trois points sur trente acquis sous la direction du Français Fabien Mercadal.

"Après l'arrivée de Bernd Storck en octobre, lui et son équipe sont parvenus à insuffler un vent nouveau au Cercle", a déclaré le président du club Vincent Goemaere dans un communiqué.

"Le Cercle respecte la décision de Bernd"

"Le Cercle respecte la décision de Bernd et va maintenant se concentrer sur la recherche d'un nouvel entraîneur, la composition de l'effectif pour la prochaine saison (...)."

Longtemps lanterne rouge du championnat, le Cercle a inversé la tendance grâce à une série de quatre succès consécutifs entre le 8 février et le 1er mars. En s'imposant contre Malines (3-2), à Saint-Trond (0-1), à Mouscron (0-1) et contre La Gantoise (1-0), les Brugeois ont abandonné leur dernière position afin de grimper à la 14e place.

Le championnat est à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

