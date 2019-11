Faris Haroun et Vadis Odidja se livrent: "Fiers d'avoir porté le maillot des Diables"

Les matches entre Gand et l'Antwerp sont un peu des duels entre Faris Haroun et Vadis Odjidja. Les deux copains se sont connus en Amérique centrale il y a douze ans et sont maintenant parmi les meilleurs joueurs de Belgique.

Vadis Odjidja et Faris Haroun : une vieille complicité. © BELGAIMAGE - CHRISTOPHE KETELS