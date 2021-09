Le technicien brugeois était en conférence de presse en compagnie du gardien Simon Mignolet.

Philippe Clement garde la tête froide à la veille de voir son Club de Bruges affronter le Paris Saint-Germain, l'un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions, mercredi (21h) au Jan Breydel. Malgré la pléiade de stars qui garnissent les rangs parisiens, Clement a estimé que ce match était "l'un des plus faciles de la saison". "Nous avons tout à gagner et rien à perdre", a-t-il déclaré mardi en conférence de presse après avoir dispensé une dernière séance d'entraînement.

La tension monte avant de défier la bande à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. "J'ai parlé aux gars", a dit Clement en réponse à la question de savoir s'il avait dû rassurer ses troupes. "Je ne peux pas être dans la tête des joueurs mais, pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont défier de tels joueurs. Nous voulons tirer un maximum de ce duel. C'est encore un plus haut niveau que le Real Madrid d'il y a deux saisons, ce sera vraiment un match intéressant pour l'équipe."

Le technicien n'a pas l'intention de cadenasser la rencontre. "Nous n'allons pas rester à onze dans notre surface pendant 90 minutes. Nous voulons nous créer des occasions et inscrire des buts, nous avons travaillé dans cette optique. Je veux voir une équipe qui attaque et qui défend collectivement. Évidemment, il faudra se montrer encore un peu plus performant sur le plan défensif."

Simon Mignolet est lui aussi apparu relativement calme. "C'est particulièrement agréable de pouvoir jouer la Ligue des Champions devant nos fans. Il y a davantage d'excitation que de nervosité au sein de l'équipe", a estimé le portier. "On sait que ce sera difficile de garder le zéro mais tu ne peux pas y arriver tout seul comme gardien. On a notre plan, on a travaillé pour trouver la manière de défendre ensemble et aussi de leur faire mal." "Nous jouons contre le plus fort mais aussi contre la plus grande star du monde", a ajouté Mignolet en évoquant Lionel Messi, passé du FC Barcelone au Paris Saint-Germain cet été. "Nous sommes humbles, nous savons que nous jouons contre le plus fort, on accepte le défi. Je suis fier d'être sur le terrain et de jouer contre des joueurs comme ça, mais il faut être au niveau pour essayer de gagner le match. Ce n'est pas la première fois que je joue contre Messi, et j'avais gagné 4-0 avec Liverpool", a détaillé le Belge en faisant référence à la demi-finale retour de Ligue des Champions en 2019.

"On a rigolé avec le coach des gardiens parce qu'on a une machine à tirer des ballons à la même vitesse que les joueurs, mais je lui ai dit qu'aucune machine ne peut faire la même chose que la plus grande star du monde", a ponctué Mignolet.

