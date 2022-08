Il y a presque trois ans, Fábio Silva est devenu le plus jeune joueur du FC Porto à participer à une compétition européenne. C'était contre le BSC Young Boys, le prochain adversaire suisse d'Anderlecht, ce jeudi soir, en Conference League. Entre ces deux duels avec la formation de Berne, beaucoup de choses se sont passées dans la courte carrière du grand talent portugais qui séduit déjà la Jupiler Pro League. Retour sur quelques moments importants de celle-ci

Lors de sa première saison au FC Porto, Fábio Silva a battu des records de précocité à gauche et à droite. Il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Porto et le plus jeune titulaire de son club en Coupe du Portugal... Quand de tels talents effectuent leurs débuts aussi rapidement parmi les grands, il faut toujours veiller à ne pas les griller aussi bien physiquement que mentalement.

...

Lors de sa première saison au FC Porto, Fábio Silva a battu des records de précocité à gauche et à droite. Il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Porto et le plus jeune titulaire de son club en Coupe du Portugal... Quand de tels talents effectuent leurs débuts aussi rapidement parmi les grands, il faut toujours veiller à ne pas les griller aussi bien physiquement que mentalement.A première vue, Silva ne semblait pas être le genre de joueur qui n'allait pas poursuivre sur sa lancée. Il a d'ailleurs continué à briller dans les équipes de jeunes de Porto et du Portugal et évoluait régulièrement avec l'équipe première des Dragões malgré ses 17 ans. Il a disputé un total de 21 matches lors de sa première saison pro qui fut interrompue par une pandémie qui allait mettre le monde entier au ralenti.Fábio Silva avait déjà déposé sa carte de visite dans le milieu du football. Le championnat portugais est réputé pour être une pépinière de talents et un jeune qui s'impose à Porto semble toujours un placement intéressant pour les grands clubs étrangers. Notamment pour le club anglais de Wolverhampton. Ce dernier essaie d'acheter des pépites pour les faire progresser et vu la présence de Jorge Mendes dans ses parages, c'est souvent sur le marché lusitanien qu'elles sont dénichées. En 2020, Silva enfile donc la liquette des Wolves, qui signent un chèque de 35 millions de livres pour s'attacher ses services. C'est un record pour le club, récemment promu au sein de l'élite anglaise.La première saison de Silva à Molineux est d'ailleurs loin d'être brillante. Il dispute pourtant pas mal de rencontres suite à la blessure de l'attaquant vedette mexicain Raúl Jiménez, victime d'une fracture du crâne.Avec son premier but, inscrit sur penalty, le jeune Portugais devient immédiatement le plus jeune buteur de l'histoire des Wolves. Mais il ne marquera au final que quatre fois cette saison-là. Cependant, il ne marquera jamais plus de quatre buts cette saison-là. Un seul adolescent portugais avait de toute façon brillé plus que lui pour son premier exercice outre-Manche: Cristiano Ronaldo, bien sûr.Les Wolves ont continué de faire confiance à Fabio Silva, mais il devait répondre aux attentes pour sa deuxième saison en Angleterre. Evidemment, ce ne fut pas le cas. Malgré que Jiménez mettait du temps à revenir dans le parcours, le temps de jeu de Silva avait tendance à diminuer. Ses statistiques ne s'amélioraient franchement pas puisqu'en 22 duels et 541 minutes de jeu, le Portugais ne marquait pas.Une sérieuse douche froide pour les propriétaires et l'entraîneur des Wolves, Bruno Lage. Leur transfert record n'était donc pas (encore) prêt pour prendre la relève de Raul Jiménez lorsqu'il n'était pas disponible. Les Wanderers avaient également espéré tirer profit d'une revente de Silva en parvenant à le faire progresser. Il faudra attendre pour cela et pour relancer leur attaquant, les Anglais ont finalement trouvé une solution intermédiaire : une location. Anderlecht est donc le club qui profite actuellement de ses talents de buteur et pour l'instant, les choses se passent plutôt bien pour lui. Tout semble lui réussir au Lotto Park. Silva combine élégance et technique tout en travaillant beaucoup pour l'équipe. Ses mouvements et ses appels sont excellents et il n'hésite pas à revenir défendre, contrairement à son prédécesseur à Saint-Guidon : Joshua Zirkzee. Fabio Silva a montré une autre de ses facettes sur le synthétique de Saint-Trond en brillant avec son jeu de tête. Aujourd'hui, le Portugais matérialise enfin en chiffres ses immenses qualités. Ce qu'il n'avait jamais été en mesure de faire auparavant. Avec cinq buts et deux passes décisives à son compteur sous la liquette mauve et blanche, en six apparitions, il semble bien parti pour trouver l'amour dans le prêt. Avant de se relancer en Angleterre à l'été 2022 ?Il est encore beaucoup trop tôt pour se projeter et avec ce déplacement aux Young Boys, l'ancien du FC Porto pourrait peut-être boucler une première boucle dans sa carrière. Voici trois ans, il effectuait ses débuts européens en Suisse sous les couleurs des Dragons. Le début d'une carrière prometteuse qui a connu un premier coup d'arrêt en Angleterre. Après tout, Fabio Silva n'a jamais que 20 ans. Mais il semble vouloir déjà rattraper le temps perdu. Avec Porto, il avait pris la mesure de la formation de Berne. Anderlecht espère désormais que son serial buteur portugais l'aidera à retrouver les phases de groupe d'une compétition européenne après quatre ans d'attente. Une éternité pour un club aussi prestigieux qu'Anderlecht.