L'ex-bras droit de Michel Preud'homme s'occupera des U21 et de son Académie à Alost. Le Standard est à la recherche d'un profil plus jeune et plus fédérateur pour le remplacer.

On peut s'attendre à un été agité du côté de Sclessin tant les départs et arrivées risquent d'être nombreux. Et à tous les étages. Si le noyau de Michel Preud'homme risque d'être fortement chamboulé suite aux départs de plusieurs cadres, le staff aussi va connaître un nouveau lifting. Emilio Ferrera ne sera plus le "T1 bis" de Michel Preud'homme. La personnalité du coach belgo-espagnol était souvent pointée du doigt et a fait naître pas mal de tensions au sein du groupe. Bruno Venanzi l'a redirigé vers les U21 (poste qu'il occupait déjà depuis plusieurs mois) et vers l'académie à Alost, labélisée Standard, dont il est à l'initiative.

Pour remplacer Ferrera, le club principautaire est à la recherche d'un T2 plus jeune et plus fédérateur à l'image de Philippe Clement à ses débuts au Club Bruges aux cotés de MPH (un profil à la Timmy Simons murmure-t-on du côté de Sclessin).

Du côté de la cellule de recrutement, le départ d'Olivier Renard a fait monter en grade Benjamin Nicaise (ex-team manager), qui sera aidé par Thierry Verjans (ex-coordinateur de l'Académie), qui était lui aussi entré en conflit avec Ferrera.

