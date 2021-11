Les trois clubs belges engagés sur la scène européenne jeudi, deux en Europa League et un en Conference League de football disputent leur cinquième match de la phase de groupes. Les décisions les concernant pourraient tomber à cette occasion.

En Europa League, Genk se déplace à 18h45 au Dinamo Zagreb dans le groupe H. Une victoire des Limbourgeois leur permettrait de dépasser les Croates au classement, d'occuper la deuxième place et d'entrevoir la poursuite de la compétition cet hiver. Une défaite en revanche mettrait fin aux espoirs de rester en Europa League (seizièmes de finale). La troisième place du groupe et le renvoi en Conference League (seizièmes de finale) serait dès lors l'objectif lors de la sixième et dernière journée le 9 décembre. Balayés 0-3 à domicile par le Dinamo, le 30 septembre, Genk s'est rassuré en accrochant 2-2, le grand favori du groupe West Ham, le 4 novembre, au terme d'un match très réussi.

Mais les vice-champions ne sont pas les rois des prestations régulières comme en témoigne leur dernière sortie en championnat ponctuée par une défaite 2-0 des oeuvres de la lanterne rouge le Beerschot. A 21 heures, l'Antwerp n'aura d'autres choix que de venir s'imposer chez les leaders du groupe D de l'Eintracht Francfort. Avec une seule unité en quatre matchs, le Great Old n'a que cette solution pour continuer à espérer quelque chose (la troisième place renvoie en seizièmes de finale de la Conference League) dans leur sixième match. Autant dire que la tâche s'annonce ardue face à Francfort qui est invaincu et qui peut de son côté garantir sa place pour les huitièmes de finale s'il signe un quatrième succès consécutif dans cette poule.

Leader du groupe B de la Conference League, la troisième division européenne, La Gantoise a toutes les cartes à sa disposition pour assurer sa première place définitive en cas de victoire, à partir de 21h00, sur le terrain des Chypriotes d'Anorthosis Famagouste. Ils possèdent dix points, trois de plus que le Partizan Belgrade. Avec treize unités, le club serbe ne pourrait eu mieux que rejoindre les Buffalos mais seraient devancés en raison de leurs rencontres particulières. La victoire dans le groupe ouvre les portes aux huitièmes de finale, la deuxième place celles des seizièmes de finale.

