Retour en chiffres sur le succès de la Belgique forgé dans la douleur contre le Danemark (1-2), jeudi soir au Parken Stadium de Copenhague, à l'occasion du deuxième match des Diables Rouges dans le groupe B de l'Euro 2020 :

1 : C'est la première fois que la Belgique parvient à s'imposer à l'Euro, toutes éditions confondues, après avoir été menée à la marque. C'est aussi la première fois que l'équipe nationale remporte ses deux premiers matches dans une phase finale en six participations au tournoi continental.

1:39 : En minute, le temps qu'il a fallu à Yussuf Poulsen pour ouvrir le score jeudi soir contre la Belgique. C'est le 2e but le plus rapide de l'histoire de l'Euro après celui marqué par le Russe Dmitri Kirichenko contre la Grèce à l'Euro 2004 après seulement 65 secondes de jeu.

2 : Comme le nombre de titres d'Homme du match remportés par Romelu Lukaku depuis le début de cet Euro. Auteur d'un doublé contre la Russie, le meilleur buteur belge de l'histoire a eu un pied dans chaque goal jeudi.

8 : La Belgique n'a touché que 8 ballons dans la surface adverse jeudi soir, un chiffre bien plus bas que celui des Danois (33)

10 : Dix des quatorze derniers buts de Kevin De Bruyne avec la Belgique ont été marqués depuis l'extérieur du rectangle.

11,69 : En kilomètres, la distance parcourue par Thomas Meunier, soit la plus longue pour un joueur du match. Au total, le Danemark a couru 109,79 kilomètres, soit seulement 30 mètres de plus que la Belgique (109,76). Côté danois, c'est Joakim Maehle qui a couvert le plus de terrain (10,84 km).

22 : Le Danemark a tiré 22 fois vers le goal de Thibaut Courtois mais seuls sont six tentatives étaient cadrées. Martin Braithwaite, remuant mais imprécis avec 7 tirs pour un 1 cadré, a aussi trouvé la transversale.

24 mai 2006 : Les Diables Rouges n'avaient plus été menés aussi tôt dans une rencontre depuis un but du Turc Necati Ates à la 2e minute du partage entre la Turquie et la Belgique à Genk (3-3) le 24 mai 2006.

33,3 % : La Belgique a converti un tiers de ses tentatives cadrées sur l'ensemble de ses deux rencontres. Les Diables Rouges ont marqué 5 buts sur 15 tirs cadrés. C'est le meilleur taux de conversion dans le tournoi jusqu'ici.

23.395 : Selon l'UEFA, 23.395 fans étaient présents au Parken Stadium alors que 25.000 personnes étaient autorisées à entrer dans le stade de la capitale danoise.

