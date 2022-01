Zulte Waregem qui a annoncé 8 joueurs positifs dans son noyau dont trois gardiens a déjà vu son match contre Ostende être reporté. Eupen qui a annoncé 14 joueurs positifs a demandé le report de son match contre le Cercle de Bruges.

Huit joueurs, dont trois gardiens, ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé vendredi le club de Zulte Waregem apportant une précision à son communiqué de la veille.

Jeudi, le club de Jupiler Pro League avait annoncé "plusieurs cas positifs au sein de l'équipe première", conduisant à la remise de la rencontre de la 22e journée de championnat prévue contre Ostende samedi.

Selon le protocole Covid de la Pro League, un club peut demander le report d'un match si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs.

A EUPEN, LE REPORT DU MATCH CONTRE LE CERCLE EST ATTENDU

La KAS Eupen a annoncé vendredi que la bagatelle de 14 joueurs, ainsi que 2 membres du staff technique, ont été testés positifs au coronavirus. Le club germanophone a demandé à la Pro League de reporter son match contre le Cercle de Bruges prévu dimanche dans le cadre de la 22e journée de D1A. "Une réponse est attendue cette après-midi", a écrit la KAS dans son communiqué.

L'effectif eupenois est décimé par le covid. © iStock

"Toutes les personnes concernées par ces résultats positifs sont désormais en quarantaine", a précisé Eupen, 12e du classement avec le même nombre de points que le Cercle (11e, 25 pts). Jeudi, la Pro League a déjà reporté la rencontre de samedi entre Zulte Waregem et le KV Ostende en raison de nombreux cas dans les rangs du Essevee (8 dont 3 gardiens). Selon le protocole Covid de la Pro League, un club peut demander le report d'un match si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs. Avant la trêve, le duel entre Courtrai et l'Antwerp avait déjà être reporté en raison de nombreux cas positifs au sein du Great Old.

