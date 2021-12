Le coach limogé veut "obtenir le paiement de ses arriérés de rémunération et son indemnité de fin de contrat de travail".

Enzo Scifo, l'ancien entraîneur de Mouscron, a assigné le club hennuyer en justice pour "obtenir le paiement de ses arriérés de rémunération et son indemnité de fin de contrat de travail", a communiqué vendredi son avocat Louis Derwa. L'affaire sera introduite devant le tribunal du Travail de Mouscron le 17 décembre prochain.

Scifo, 55 ans, avait été remercié le 14 octobre dernier après un début de saison compliqué pour les Hurlus qui n'avaient alors pas encore remporté la moindre rencontre en 1B Pro League. il avait pris les rênes de l'équipe en juin dernier, quelques semaines après la relégation dans l'antichambre de l'élite.

Dans la foulée de son licenciement, Scifo avait confié au quotidien Het Nieuwsblad qu'il se retirait définitivement du monde du football. Le 30 novembre dernier, la Commission des licences de l'Union belge de football avait infligé une interdiction de transfert provisoire à Mouscron. Un contrôle intermédiaire des comptes avait révélé que le club n'avait pas payé les joueurs et les entraîneurs en octobre.

Sur le plan sportif, l'Excel a retrouvé des couleurs depuis le licenciement d'Enzo Scifo, remplacé par José Jeunechamps, et partage la 6e place de 1B Pro League avec Lommel avec 15 points.

