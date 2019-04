Entretien avec Ethan Horvath: "Ma vie aurait pu être totalement différente"

Ethan Horvath (23 ans)est Américain mais après sept ans sur le Vieux Continent, il se sent de plus en plus un citoyen européen. "Mes parents faisaient des ménages et collectaient les ordures en Norvège. Je leur dois tout."

Il ne lui faut pas longtemps pour sourire. Non qu'il aime donner des interviews et poser mais Ethan Horvath est ouvert, gentil et disert. " Je n'aime pas être sous les feux de la rampe, bien que ce soit inévitable quand on est gardien de but. Je m'entends bien avec tout le monde ici et on rit beaucoup. Mais je ne suis pas le plus en vue. Je suis calme, réservé. Je préfère écouter et observer que parler. "

...