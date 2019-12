La mère du joueur de La Gantoise Jonathan David est décédée, a annoncé le club gantois vendredi. Le milieu de terrain offensif de 19 ans, 13 buts en 28 matches toutes compétitions confondues cette saison, va rester au Canada jusqu'au 14 décembre, jour de l'enterrement.

La Gantoise a tenu à exprimer "ses plus sincères condoléances à la famille du joueur après ce décès précoce". "Jonathan a regagné le Canada mardi quand il a su que l'état de santé de sa mère se détériorait. Il a appris le décès de celle-ci alors qu'il était en escale à Londres. Jonathan va rester auprès de son père et de sa soeur jusqu'à l'enterrement (14/12). Toute la famille gantoise souhaite beaucoup de courage à Jonathan et à sa famille en cette période difficile."

D'un point de vue sportif, l'international canadien (11 buts en 11 matches) manquera les rencontres face à Zulte Waregem (07/12) en D1A et Olexandriya (12/12) en Europa League. Le déplacement à Ostende (15/12) semble également arriver trop tôt.