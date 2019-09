Le week-end dernier, 77 Belges étaient alignés d'emblée au cours des huit matches de D1A. Cela représente 43 %, soit bien plus que lors de la deuxième journée (32 %).

Malines et Waasland-Beveren alignaient neuf Belges ; Anderlecht, huit. À l'inverse, Charleroi et Mouscron n'en avaient que deux chacun tandis que le Cercle en présentait trois. Le match comptant le plus de Belges (c'est à dire des joueurs sélectionnables en équipe nationale) était Anderlecht - Standard (12), suivi de Malines - Mouscron et de Waasland-Beveren - Charleroi (11 chacun).

...