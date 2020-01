Emilio Ferrera est le nouvel entraîneur du RFC Seraing, a annoncé jeudi le club liégeois de D1 amateurs. Il aura Marc Grosjean comme adjoint.

"Après avoir pris le temps d'étudier les nombreuses candidatures qui sont arrivées sur son bureau, la direction de notre club a posé un choix afin de désigner le successeur de Christophe Grégoire à la tête des Métallos. Et c'est un entraîneur expérimenté qui va prendre la direction de notre noyau A, puisqu'Emilio Ferrera va relever le challenge", indique le club serésien sur son site internet.

Emilio Ferrera, 52 ans, était sans club depuis son départ de Dudelange en septembre. Le Bruxellois était resté trois mois en poste sur le banc du club champion du Luxembourg. Avant cela, Ferrera était passé par de nombreux clubs belges, dont le RWDM, La Louvière, le Club de Bruges, Lokeren, Genk ou OHL. Il a aussi été en charge des U12 d'Anderlecht et adjoint de Michel Preud'homme au Standard.

Emilio Ferrera sera assisté de Marc Grosjean, remercié par le FC Liège fin décembre. Ancien joueur de Seraing dans les années 80, Grosjean, 61 ans, avait entraîné le club du Pairay en 2008. Il a déjà été l'adjoint de Ferrera lors de la saison 2013-2014 à Al Shabab, en Arabie saoudite, et en 2015 au FC Dender. Marc Grosjean a aussi dirigé La Louvière, Mons, l'Antwerp, Eupen, Seraing, le Brussels, Visé, l'Union Saint-Gilloise, Virton ainsi et Dudelange.

Seraing pointe au 5e rang de la D1 amateurs avec 26 points en 17 matches.

