Eleven Sports et la Pro League de football ont présenté mercredi leur projet 'Home of Belgian Football' à l'adresse des fans. Les deux organisations veulent mettre à profit leur partenariat lors des cinq prochaines années pour se concentrer sur l'expérience des fans. "Les fans doivent être au centre", ont-elles déclaré en choeur. Eleven Sports veut pousser le football belge à un niveau supérieur grâce à une nouvelle approche.

"C'est un jour historique pour le football belge et Eleven Sports", a déclaré Guillaume Collard, le directeur général de la chaîne sportive. "Nous comprenons que ce choix a été difficile pour les clubs. C'était un choix entre les partenaires historiques et un nouveau partenaire. Ils ont finalement opté pour l'exclusivité et la révolution d'Eleven Sports. Nous remercions les clubs et la Pro League pour leur confiance. Nous n'avons que cinq ans et notre objectif a toujours été de devenir la plus grande chaîne sportive du pays. Nous voulons être là pour les fans, tous les jours. 750.000 familles peuvent nous regarder chaque jour".

"Les fans et les clubs doivent pouvoir se retrouver. Nous allons nous déployer sur différents écrans et plateformes et sur les médias sociaux. L'objectif est de maximiser notre visibilité. Nous allons lancer trois nouvelles chaînes dans les deux langues nationales, soit six chaînes au total. La Pro League et Eleven Sports intégreront cette démarche en termes de stratégie de marque. L'engagement des fans est notre cheval de bataille".

Mercredi, la Pro League a réitéré sa satisfaction de la conclusion du nouveau partenariat avec Eleven Sports. "On ne peut jamais savoir comment le format de la compétition va changer dans les années à venir ou s'il y aura une autre pandémie, mais avec Eleven Sports nous avons un partenaire stable pour cinq ans", a expliqué Pierre François, le CEO de la Ligue professionnelle belge de football. "Eleven Sports est non seulement un partenaire de la Pro League, mais aussi des clubs. Ce ne sera pas nécessairement notre écran, mais il nous permettra de communiquer facilement avec nos fans. Eleven est l'expression d'une nouvelle approche, avec une attention sur le football féminin et les jeunes. Je suis sûr que les fans seront d'accord".

Leander Monbaliu, Chief Business Officer de la Pro League, a rejoint son CEO. "Le contrat avec Eleven est unique. C'est le premier contrat médiatique depuis cinq ans. Et il y a longtemps que nous n'avons pas travaillé avec un partenaire unique. Nous voulons prendre des mesures en tant qu'organisation, innover et, bien sûr, nous concentrer sur l'expérience des fans. Les fans doivent être au centre. Nous voulons mettre cela en évidence avec notre nouveau branding".

