Le Sporting de Charleroi a empoché les trois premiers points de sa saison à l'issue d'un déplacement maîtrisé sur la pelouse du KV Ostende (0-3), samedi soir lors de la première journée de la nouvelle saison de D1A.

Les Ostendais, surprises du défunt exercice, se présentaient au coup d'envoi sans Fashion Sakala, parti aux Rangers, Andrew Hjulsager, désormais à La Gantoise, et Arthur Theate, qu'on annonce sur le départ.

L'équipe d'Alexander Blessin a été rapidement menée au score. En effet, les Zèbres ont fait mouche sur leur première occasion. Chris Bedia a décoché une frappe croisée qui a terminé sa course dans les filets de Guillaume Hubert (0-1, 7e).

Assistant d'Ivan Leko au Club de Bruges, à l'Antwerp puis en Chine, Edward Still, pour ses débuts en tant que T1, a vu sa phalange doubler l'écart au retour des vestiaires. Anass Zaroury, 20 ans et prêté la saison dernière à Lommel où il a marqué 8 buts, a profité d'un décalage du très bon Ryota Morioka pour mettre les siens à l'abri (0-2, 50e). Dans les dernières minutes, Joris Kayembe a ponctué une prestation très efficace des siens en scellant l'issue du match d'un tir du droit au terme d'un joli numéro (0-3, 85e).

Charleroi, comme Courtrai vainqueur de Seraing (2-0), occupe provisoirement la tête avec 3 points.

Dimanche, cette journée inaugurale continuera avec Malines-Antwerp (13h30) avant l'entrée en lice du double champion de Belgique, le Club Bruges, qui accueillera Eupen (16h). Le RSC Anderlecht défiera les promus de l'Union Saint-Gilloise dans un très attendu derby bruxellois (18h30). Le duel entre Saint-Trond et La Gantoise viendra ponctuer la soirée (21h).

