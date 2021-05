Le Sporting Charleroi a porté son choix sur Edward Still comme successeur de Karim Belhocine au poste d'entraîneur principal des Zèbres.

Actuel adjoint d'Ivan Leko à Shanghaï, Edward Still occupera à 30 ans son premier poste de T1. Il a signé un contrat à durée indéterminée. Still, qui possède la double nationalité belge et anglaise, sera présenté officiellement le jeudi 27 mai à l'issue de sa quarantaine qui suivra son retour de Chine.

"Edward, bien connu pour ses analyses tactiques, a directement appris son métier en D1 en passant par St Trond, en étant champion avec le FC Bruges et en remportant la coupe de Belgique avec l'Antwerp", précise le Sporting carolo sur son site. À chaque fois sous les ordres de Ivan Leko.

"Ma vision sportive est d'installer un jeu dominant, combatif et puissant en vue de créer une identité collective forte et un projet gagnant pour les saisons à venir. Mon staff et moi allons le faire en améliorant individuellement chaque joueur pour sublimer la force collective de l'équipe", déclaré le nouveau patron de l'équipe.

"Une des premières étapes sera un rajeunissement du noyau afin de créer une nouvelle énergie, sur et en-dehors du terrain. La modernisation de la gestion sportive est au centre de ma vision, notamment dans l'approche des entraînements et la préparation des matches. Une nouvelle cellule performance travaillera de près avec le département médical afin de mettre en place un suivi personnalisé à la pointe pour chaque joueur du noyau professionnel et, à terme, des jeunes de l'académie" a-t-il ajouté.

"Mon objectif principal en tant qu'entraîneur du Sporting de Charleroi est très clair: rendre fiers tous les supporters carolos de leur équipe et de leur club, de votre club."

Actuel adjoint d'Ivan Leko à Shanghaï, Edward Still occupera à 30 ans son premier poste de T1. Il a signé un contrat à durée indéterminée. Still, qui possède la double nationalité belge et anglaise, sera présenté officiellement le jeudi 27 mai à l'issue de sa quarantaine qui suivra son retour de Chine."Edward, bien connu pour ses analyses tactiques, a directement appris son métier en D1 en passant par St Trond, en étant champion avec le FC Bruges et en remportant la coupe de Belgique avec l'Antwerp", précise le Sporting carolo sur son site. À chaque fois sous les ordres de Ivan Leko. "Ma vision sportive est d'installer un jeu dominant, combatif et puissant en vue de créer une identité collective forte et un projet gagnant pour les saisons à venir. Mon staff et moi allons le faire en améliorant individuellement chaque joueur pour sublimer la force collective de l'équipe", déclaré le nouveau patron de l'équipe. "Une des premières étapes sera un rajeunissement du noyau afin de créer une nouvelle énergie, sur et en-dehors du terrain. La modernisation de la gestion sportive est au centre de ma vision, notamment dans l'approche des entraînements et la préparation des matches. Une nouvelle cellule performance travaillera de près avec le département médical afin de mettre en place un suivi personnalisé à la pointe pour chaque joueur du noyau professionnel et, à terme, des jeunes de l'académie" a-t-il ajouté. "Mon objectif principal en tant qu'entraîneur du Sporting de Charleroi est très clair: rendre fiers tous les supporters carolos de leur équipe et de leur club, de votre club."