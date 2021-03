Nous lui avons envoyé une compilation de vos témoignages de soutien. Eden Hazard a réagi à son tour en vidéo : "Ça fait super plaisir !"

Pendant les vacances de carnaval, Sport/Foot Magazine a mis sur pied une action pour soutenir Eden Hazard. Le meilleur footballeur belge de tous les temps continue à souffrir de toutes sortes de blessures, au Real Madrid. À quelques mois de l'EURO, nous devons tous espérer qu'Eden Hazard sorte la tête de l'eau. Notre compatriote est toujours blessé à l'heure actuelle. Il devait en principe effectuer son retour le week-end dernier, mais une légère rechute l'en a empêché. C'est le énième contrecoup auquel il doit faire face depuis son transfert au Real Madrid, lors de l'été 2019.

Le mois dernier, nos lecteurs avaient l'occasion de lui envoyer une vidéo d'encouragement via notre site. L'objectif était de le soutenir moralement en lui faisant parvenir vos messages. Nous avons opéré une sélection des nombreuses vidéos reçues et nous avons transmis cette compilation au Diable rouge. Ça lui a manifestement fait grand bien. "Franchement, votre vidéo m'a fait super plaisir", a fait savoir le dribbleur en retour. "C'est vrai qu'en ce moment ce n'est pas facile pour moi, mais je garde le moral et j'espère revenir encore plus fort très bientôt."

La rédaction de Sport/Foot Magazine a récompensé l'auteur de la vidéo la plus réussie en lui offrant un maillot des Diables signé par tous les joueurs. Vous pouvez dès à présent découvrir une compilation des meilleures vidéos ci-dessous.

