On compte encore des blessés dans le vestiaire du Real. Et cette fois, ce n'est pas Eden Hazard, qui pourrait être prochainement titulaire.

Mais que se passe-t-il au Real ? Jeudi après-midi, une autre mauvaise nouvelle est tombée depuis l'infirmerie : une blessure musculaire de Dani Carvajal. L'arrière droit sera absent pour le reste de la saison ! Sachant que le supersub Lucas Vázquez est lui aussi HS, il s'agit d'un nouveau casse-tête pour Zinédine Zidane dans les semaines à venir.

Mais comme plus tôt cette saison avec Eden Hazard, on se demande parfois dans quelle mesure le Real lui-même n'a pas une part de responsabilités dans les blessures à répétition. Il n'en est rien : Carvajal s'est probablement blessé lors du match de Ligue des champions contre Chelsea, rapporte Marca.

C'était le troisième match en sept jours pour l'international espagnol : le mercredi 21 avril, il était monté contre Cádix pendant une demi-heure, trois jours plus tard, il était sur le terrain contre le Betis pendant 68 minutes, avant de jouer ce mercredi. Titularisé contre Chelsea, il jouait un gros match européen après des semaines d'inactivité suite à une blessure aux ischio-jambiers.

Selon les médias espagnols, il y a de fortes chances qu'Eden Hazard soit au coup d'envoi contre Osasuna samedi soir.

Insouciance ? Peut-être. Cela indique en tout cas qu'à ce stade de la compétition, Zidane se sent obligé de prendre des risques avec ses joueurs. La question est maintenant de savoir comment cela se traduira dans les deux prochains matches, le premier samedi contre Osasuna, le second mercredi contre Chelsea. Selon les médias espagnols, il y a de fortes chances qu'Eden soit au coup d'envoi contre Pampelune samedi soir, et qu'il jouera pendant au moins soixante minutes.

"Tout ce que je veux, c'est jouer quelques matches de suite avant la fin de la saison", a pour sa part déclaré Hazard après le match aller contre les Blues à BT Sport. "Je veux être prêt pour ça." Le compte est vite fait : dans le meilleur des cas (en cas de finale de Champions League), le Real Madrid jouera sept fois de plus cette saison. Autant dire que le temps presse...

La gueule de bois du lundi

Cette semaine, on a pu ajouter un nouveau nom à la liste des "Edenbashers": Damien Duff. L'ancien ailier irlandais de 42 ans, qui a joué à Chelsea de 2003 à 2006, s'est reconverti en consultant. Et il n'a pas épargné notre compatriote : "Hazard n'a jamais été un grand pro. Il est arrivé en surpoids pour son premier entraînement au Real Madrid. Ou gras, appelez ça comme vous voulez."

"Lorsqu'un club dépose autant d'argent pour vous, vous devez arriver dans la meilleure forme de votre vie. Pas en surpoids après des vacances."

Damien Duff

Et l'homonyme de la bière préférée d'Homer Simpson de surenchérir : "Il en est maintenant à un total de onze blessures et pour s'en remettre, il faut être un vrai top pro. Vous ne pouvez pas nier qu'il a lutté avec son poids tout au long de sa carrière. Lorsqu'un club dépose autant d'argent pour vous, vous devez arriver dans la meilleure forme de votre vie. Pas en surpoids après des vacances. Je ne comprends vraiment pas ça."

On notera que Duff n'en est pas à son coup d'essai. Il y a quelques semaines, il avait commenté le match de Liverpool contre le Real Madrid et s'était montré sans pitié envers les Reds : "On aurait dit qu'ils étaient à un entraînement du lundi matin, certains en pleine la gueule de bois, d'autres qui avaient forcé sur le petit-déjeuner, sans oublier ceux qui avaient l'air d'avoir sauté l'échauffement."

Bref, Damien Duff aime les déclarations fortes. Espérons que Hazard pourra bientôt lui répondre avec une performance de costaud sur le terrain ...

