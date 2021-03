Le Sporting de Charleroi compte douze cas de coronavirus, dont six chez les joueurs, a annoncé le club carolo mardi. Cinq membres du staf, dont l'entraîneur Karim Belhocine, et un membre de la direction sont également positifs.

Vendredi dernier, les Zèbres avaient annoncé que Lukasz Teodorczyk avait été testé positif et de nouveaux tests avaient été organisés le lendemain. Ces tests ont révélé que Kaveh Rezaei, Amine Benchaib et Cédric Berthelin, l'entraîneur des gardiens, étaient également positifs au coronavirus.

Le club hennuyer avait organisé de nouveaux tests lundi et il en est ressorti que trois autres joueurs (Saido Berahino, Joris Kayembe et Ognjen Vranjes) ont été testés postifis. Karim Belhocine, l'entraîneur carolo, a également été testé positif tout comme Frank Defays, Samba Diawara, David Dalmut, Damien Januel. Pierre-Yves Hendrickx, le directeur administratif du club, est également positif.

Toutes les personnes concernées ont été placées en quarantaine. Mercredi, le club passera les tests mis en place par la Pro League en vue de la rencontre de championnat samedi au Beerschot.

