Après sept années à Charleroi, le capitaine des Zèbres va relever un nouveau défi à l'Antwerp.

Dorian Dessoleil quitte Charleroi pour s'engager avec l'Antwerp avec qui il a signé un contrat de trois ans, ont annoncé les deux clubs vendredi.

Dessoleil, 29 ans, a été formé à Charleroi où il a fait ses débuts professionnels lors de la saison 2012-2013 et a toujours porté le maillot des Zèbres, dont il était le capitaine, à l'exception de deux prêts à Saint-Trond (2013-2014) et Virton (2014-2015). Le défenseur a joué 203 rencontres pour Charleroi avec 13 buts et 2 assists.

"Le staff, la direction et l'ensemble de la famille zébrée souhaitent bonne route à Dorian et le remercient pour tout ce qu'il a pu apporter au Sporting durant ces nombreuses années", peut-on lire dans le communiqué des Carolos.

Dorian Dessoleil quitte Charleroi pour s'engager avec l'Antwerp avec qui il a signé un contrat de trois ans, ont annoncé les deux clubs vendredi.Dessoleil, 29 ans, a été formé à Charleroi où il a fait ses débuts professionnels lors de la saison 2012-2013 et a toujours porté le maillot des Zèbres, dont il était le capitaine, à l'exception de deux prêts à Saint-Trond (2013-2014) et Virton (2014-2015). Le défenseur a joué 203 rencontres pour Charleroi avec 13 buts et 2 assists. "Le staff, la direction et l'ensemble de la famille zébrée souhaitent bonne route à Dorian et le remercient pour tout ce qu'il a pu apporter au Sporting durant ces nombreuses années", peut-on lire dans le communiqué des Carolos.