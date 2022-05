Dix sont toujours des membres actuels du noyau de l'équipe nationale.

Dix-huit Diables Rouges ont reçu leur diplôme d'entraîneur lors d'une cérémonie organisée mardi au centre national du football à Tubize lors du rassemblement des Diables Rouges pour les matches de Ligue des Nations.

Au cours des deux dernières années, dix-huit (anciens) Diables Rouges ont suivi une formation d'entraîneur lors des différentes trêves internationales. Parmi le groupe actuel de l'équipe nationale, dix joueurs ont reçu leur diplôme: Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Simon Mignolet, Leandro Trossard, Dennis Praet, Axel Witsel, Matz Sels, Youri Tielemans, Dries Mertens, Dedryck Boyata.

Thomas Vermaelen, nouveau T2 de Roberto Martinez, est un des huit anciens Diables à avoir reçu son diplôme avec Christian Kabasele, Timmy Simons, Nicolas Lombaerts, Steven Defour, Sébastien Pocognoli, Guillaume Gillet et Laurent Ciman. "Ce projet est considéré comme un 'Best Practice' par l'UEFA. De nombreuses autres fédérations ont déjà adopté ce concept", a déclaré Kris Van Der Haegen, responsable de la formation des entraîneurs à l'URBSFA. "L'idée est que cette transition permette déjà aux participants au cours de réfléchir à ce qu'ils veulent faire après leur carrière. Et ils font leurs premiers pas d'entraîneur en Belgique, ce qui leur évite de devoir se lancer tout de suite à l'étranger."

"Beaucoup de garçons ont déjà beaucoup progressé et nous en voyons déjà les résultats", a ajouté Van Der Haegen. "Il suffit de regarder notre fédération, où Thomas Vermaelen a rejoint le staff des Diables Rouges. Mais Nicolas Lombaerts et Timmy Simons sont également de bons exemples. Vous voyez que beaucoup de garçons ont un grand potentiel en tant que coach. C'est une situation où tout le monde est gagnant. Les Diables transmettent leur expérience aux futurs Diables Rouges."

