Quelques jours après avoir remporté la Ligue des Champions avec Liverpool, Divock Origi a retrouvé avec plaisir ses équipiers chez les Diables Rouges. "Je m'amuse toujours en équipe nationale", a confié mercredi à Tubize le tout frais champion d'Europe.

Origi compte 26 apparitions et 3 buts en équipe nationale. Son nouveau statut de champion d'Europe lui permet de revendiquer une place de titulaire chez les Diables? "Je suis quelqu'un qui va toujours mettre l'équipe en avant et je sais que ce sont les prestations sur le terrain qui jouent", a expliqué Origi. "Personnellement je me sens bien. On a un top coach qui fera les bons choix. Malgré ce qu'il va faire, je serai prêt. C'est sûr que j'espère jouer, aider l'équipe et m'exprimer sur le terrain. Pour moi c'est quelque chose de spécial de jouer pour l'équipe nationale. Je me suis toujours amusé ici, mais l'équipe passe en premier. Ce sont deux matchs importants. On va voir comment ça va se passer."

Origi s'est particulièrement illustré dans la deuxième partie de la saison, avec en point d'orgue son doublé contre Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions et son but en finale contre Tottenham. "Cela fait un moment que je me sens bien. J'ai fait des pas. J'essaye de m'exprimer, je m'amuse sur le terrain et quand je m'amuse les buts suivent. Je suis dans un bon état physiquement et mentalement", a conclu l'attaquant.