Waasland-Beveren a atteint son but vendredi après un long combat. L'assemblée générale de la Pro League a trouvé un accord pour disputer la prochaine saison de 1A à 18 clubs, dont les Waeslandiens. "Enfin, la justice a été rendue", a réagi le président Dirk Huyck.

"Nous sommes très heureux qu'après des mois de lutte difficile, la justice a été rendue", a ajouté Huyck. "Nous remercions les clubs qui ont cru à la formule à 18 et nous ont soutenus. C'est une solution solidaire, qui ne sanctionne aucun club. Cela nous ôte un énorme poids des épaules. A certains moments, l'incertitude était vraiment insupportable. Nous vivons en suspens depuis des mois maintenant, nous pouvons enfin mettre cela derrière nous."

Waasland-Beveren va donc retrouver très vite la 1A. "Notre combat nous a coûté beaucoup d'énergies, mais nous ne pouvons pas nous endormir sur nos lauriers", a poursuivi Huyck. "Nous devons rapidement mettre en place une équipe compétitive pour pouvoir assurer notre maintien en 1A la saison prochaine, de manière sportive. De plus, le football n'a pas été épargné par le coronavirus. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que tout se déroule dans des conditions sûres."

Le président de Waasland-Beveren s'est exprimé au sujet de la 1B, qui se jouera à sept équipes. "Cette compétition reste un gros problème. Avec sept équipes, cela ne devient pas du tout attrayant. La question du bon format pour la 1A et la 1B reste ouverte. J'espère que nous serons bientôt en mesure de trouver les réponses appropriées à cette question."

