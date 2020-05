View this post on Instagram

Cette longue période de blessure a été compliquée, je dirais même très difficile à gérer.. j’ai été privé de football pendant presque 1 an. Je te tiens à remercier toutes les personnes qui ont étés présentes et toutes ces personnes qui n’ont pas cessées de m’envoyer des messages pour m’encourager. Je suis complètement en forme aujourd’hui et c’est grâce à vous, merci ! 💜