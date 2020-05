Dieumerci Mbokani sacré meilleur buteur de la saison

Dieumerci Mbokani a été sacré meilleur buteur de la saison 2019-2020, a confirmé la Pro League mardi. L'attaquant congolais de l'Antwerp a marqué dix-huit buts, comme son collègue de La Gantoise Jonathan David, mais il est le 'Taureau d'Or' car il a marqué un but en plus en déplacement (six contre cinq).