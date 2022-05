Diede Lemey élue gardienne de l'année en Italie

Diede Lemey, gardienne du club italien de Sassuolo et numéro deux des Red Flames, a été désignée meilleure numéro un de la Serie A féminine par la Fédération italienne de football. Elle devance la gardienne de but de l'équipe nationale italienne Laura Giuliani (AC Milan) et de l'équipe nationale française Pauline Payraud-Magnin (Juventus), entre autres

© iStock