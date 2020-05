Didier Lamkel Zé a remercié Laszlo Bölöni, qui ne sera plus l'entraîneur de l'Antwerp la saison prochaine, via un message posté sur son compte Instagram. L'attaquant camerounais a parfois eu une relation compliquée avec l'entraîneur roumain mais lui souhaite beaucoup de succès pour ses futurs projets.

"Le daron s'en va. Ce n'était jamais facile avec moi et j'en suis bien conscient. Mais je veux vous remercier et vous souhaiter bonne continuation", a écrit Lamkel Zé en légende d'une vidéo éphémère où Bölöni apparait dans le tunnel des joueurs.

Jeudi, l'Antwerp avait annoncé que le contrat de Bölöni ne serait pas prolongé après trois saisons passées sur le banc du matricule 1. Le Great Old doit désormais se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur.

