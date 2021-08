Dries Mertens, Jérémy Doku, Nacer Chadli et Kevin De Bruyne ne sont pas repris pour cause de blessures. Thomas Vermaelen est bloqué au Japon en raison des restrictions sanitaires alors que Simon Mignolet et Hendrik Van Crombrugge ont été laissés au repos. Parmi les jeunes, Roberto Martinez a repris Charles De Ketelaere, Hannes Delcroix, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Zinho Vanheusden et Yari Verschaeren

Roberto Martinez a repris un groupe de 31 joueurs pour les trois matches de qualification pour le Mondial 2022 début septembre. Le sélectionneur national a dévoilé sa sélection jeudi au centre national du football à Tubize. Une sélection dont ne font pas partie Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Nacer Chadli et Dries Mertens, blessés. Thomas Vermaelen est lui bloqué au Japon par les restrictions de voyage. Parmi les jeunes, le Catalan a repris Charles De Ketelaere, Hannes Delcroix, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Zinho Vanheusden et Yari Verschaeren.

📝 31 Devils for our September games. 🤩🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/zZZ1JMZhzY — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 26, 2021

Blessé lors du huitième de finale de l'Euro contre le Portugal, Kevin De Bruyne n'est pas encore totalement remis de sa blessure à la cheville. Dries Mertens a lui aussi dû déclarer forfait à cause d'une blessure à l'épaule. Jérémy Doku et Nacer Chadli sont eux absents pour une blessure aux ischio-jambiers.

Thomas Vermaelen, pour sa part, ne souffre d'aucun problème physique mais le joueur du Vissel Kobe est bloqué au Japon à cause des mesures sanitaires.

En ce qui concerne Simon Mignolet, Martinez préfère lui le laisser le temps de revenir après sa blessure au genou. Avec trois matches en une semaine, le sélectionneur national a opté pour un groupe large de 31 joueurs avec de nombreux jeunes.

De Ketelaere et Verschaeren, également repris avec les U21, ne seront disponibles que pour le dernier match contre la Biélorussie. Alexis Saelemaekers et Albert Sambi Lokonga, déjà repris en mars, sont de nouveau repris tandis que Zinho Vanheusden et Hannes Delcroix font leur retour après une blessure. Dodi Lukebakio est aussi de retour après avoir fêté sa première sélection en novembre dernier.

Les Diables Rouges joueront trois matches de qualification pour le Mondial 2022 en Estonie (2 septembre), contre la Tchéquie (5 septembre) et en Biélorussie (8 septembre, à Kazan en Russie). Lors de la première fenêtre qualificative au mois de mars dernier, les Diables avaient décroché sept points sur neuf après deux victoires contre le pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0) et un partage en Tchéquie (1-1).

"Un groupe élargi pour amener de la concurrence et un esprit de compétition"

"C'est important d'élargir la sélection car les matches vont s'enchaîner", a expliqué le sélectionneur national Roberto Martinez jeudi en conférence de presse à Tubize. "Ce sera une période difficile et il est important d'avoir un groupe large et solide car les matches vont s'enchaîner", a précisé Martinez. "Chaque joueur ne jouera pas les 90 minutes des trois matches et nous ferons quelques changements. Avoir un groupe élargi amène aussi de la concurrence et donc un esprit de compétition. C'est important pour préparer les rencontres à venir."

"De Bruyne avait encore mal après ses quelques minutes, Mignolet a besoin d'une petite pause"

Malheureusement, Martinez doit composer avec six absents dont Kevin De Bruyne, toujours gêné par sa cheville. "Il avait joué quelques minutes contre Tottenham avec Manchester City mais il avait encore mal après le match. Il ne jouera pas ce week-end et nous verrons comment sa blessure évolue. Il travaille dur pour être prêt pour une saison qui sera très exigeante, mais il n'est pas encore à 100%."

Outre Dries Mertens, Jérémy Doku et Nacer Chadli, blessés, et Thomas Vermaelen, bloqué au Japon, Simon Mignolet est aussi un des grands absents de la sélection. "Simon avait dû nous quitter après une blessure à l'échauffement contre le Portugal à l'Euro. Il s'entraîne beaucoup depuis son retour et il n'a pas vraiment eu le temps de souffler depuis l'Euro. Il est important qu'il profite d'une petite pause et il sera de nouveau disponible pour le camp d'octobre. Nous avons pris la même décision en ce qui concerne Hendrik Van Crombrugge."

Pour pallier à ces absences, le sélectionneur national a appelé sept jeunes avec Charles De Ketelaere, Hannes Delcroix, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Zinho Vanheusden et Yari Verschaeren.

null © belga

Verschaeren et De Ketelaere restent disponibles pour le match des espoirs

De Ketelaere et Verschaeren ne seront cependant disponibles que pour le match en Biélorussie car ils sont aussi appelés avec les U21. "Charles et Yari ont les qualités et le talent pour faire partie du groupe des Diables Rouges mais il est important de les laisser se développer", a expliqué Martinez.

"De plus, les U21 jouent un match important (en Turquie, ndlr.) pour la qualification pour l'Euro 2023. C'est le genre de match qui est aussi bénéfique pour leur développement."

"Pour Lukebakio, nous étions contents de lui contre la Suisse mais, par la suite, il a manqué de régularité dans sa saison", a ajouté le Catalan. "Il est bien revenu en ce début de saison et nous avons hâte de le revoir. Il nous offre plusieurs options en attaque car c'est un gaucher, rapide et qui peut aussi jouer en pointe."

Rendre hommage à Wilfried Van Moer contre la Tchéquie

Pour leur match contre la Tchéquie le 5 septembre, les Diables Rouges retrouveront un stade Roi Baudouin presque rempli avec 35.000 personnes présentes. "Nous sommes heureux de retrouver nos supporters. Un match de football sans public, cela n'a pas de sens. Nous sommes excités et avons hâte de les revoir. Ce sera l'occasion de livrer une bonne performance et faire une belle fête." Le sélectionneur national s'est aussi exprimé sur Wilfried Van Moer, décédé mardi. "C'était un milieu dont vous ne pouviez qu'admirer le talent même en tant que supporter de l'équipe adverse. C'était un vrai vainqueur comme en témoignent ses deux Coupes du monde et l'Euro 1980 joués avec la Belgique et ses titres avec le Standard. Son décès était une triste nouvelle mais c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a apporté au football belge."

Roberto Martinez a repris un groupe de 31 joueurs pour les trois matches de qualification pour le Mondial 2022 début septembre. Le sélectionneur national a dévoilé sa sélection jeudi au centre national du football à Tubize. Une sélection dont ne font pas partie Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Nacer Chadli et Dries Mertens, blessés. Thomas Vermaelen est lui bloqué au Japon par les restrictions de voyage. Parmi les jeunes, le Catalan a repris Charles De Ketelaere, Hannes Delcroix, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Zinho Vanheusden et Yari Verschaeren. Blessé lors du huitième de finale de l'Euro contre le Portugal, Kevin De Bruyne n'est pas encore totalement remis de sa blessure à la cheville. Dries Mertens a lui aussi dû déclarer forfait à cause d'une blessure à l'épaule. Jérémy Doku et Nacer Chadli sont eux absents pour une blessure aux ischio-jambiers. Thomas Vermaelen, pour sa part, ne souffre d'aucun problème physique mais le joueur du Vissel Kobe est bloqué au Japon à cause des mesures sanitaires. En ce qui concerne Simon Mignolet, Martinez préfère lui le laisser le temps de revenir après sa blessure au genou. Avec trois matches en une semaine, le sélectionneur national a opté pour un groupe large de 31 joueurs avec de nombreux jeunes.De Ketelaere et Verschaeren, également repris avec les U21, ne seront disponibles que pour le dernier match contre la Biélorussie. Alexis Saelemaekers et Albert Sambi Lokonga, déjà repris en mars, sont de nouveau repris tandis que Zinho Vanheusden et Hannes Delcroix font leur retour après une blessure. Dodi Lukebakio est aussi de retour après avoir fêté sa première sélection en novembre dernier. Les Diables Rouges joueront trois matches de qualification pour le Mondial 2022 en Estonie (2 septembre), contre la Tchéquie (5 septembre) et en Biélorussie (8 septembre, à Kazan en Russie). Lors de la première fenêtre qualificative au mois de mars dernier, les Diables avaient décroché sept points sur neuf après deux victoires contre le pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0) et un partage en Tchéquie (1-1)."C'est important d'élargir la sélection car les matches vont s'enchaîner", a expliqué le sélectionneur national Roberto Martinez jeudi en conférence de presse à Tubize. "Ce sera une période difficile et il est important d'avoir un groupe large et solide car les matches vont s'enchaîner", a précisé Martinez. "Chaque joueur ne jouera pas les 90 minutes des trois matches et nous ferons quelques changements. Avoir un groupe élargi amène aussi de la concurrence et donc un esprit de compétition. C'est important pour préparer les rencontres à venir." Malheureusement, Martinez doit composer avec six absents dont Kevin De Bruyne, toujours gêné par sa cheville. "Il avait joué quelques minutes contre Tottenham avec Manchester City mais il avait encore mal après le match. Il ne jouera pas ce week-end et nous verrons comment sa blessure évolue. Il travaille dur pour être prêt pour une saison qui sera très exigeante, mais il n'est pas encore à 100%." Outre Dries Mertens, Jérémy Doku et Nacer Chadli, blessés, et Thomas Vermaelen, bloqué au Japon, Simon Mignolet est aussi un des grands absents de la sélection. "Simon avait dû nous quitter après une blessure à l'échauffement contre le Portugal à l'Euro. Il s'entraîne beaucoup depuis son retour et il n'a pas vraiment eu le temps de souffler depuis l'Euro. Il est important qu'il profite d'une petite pause et il sera de nouveau disponible pour le camp d'octobre. Nous avons pris la même décision en ce qui concerne Hendrik Van Crombrugge." Pour pallier à ces absences, le sélectionneur national a appelé sept jeunes avec Charles De Ketelaere, Hannes Delcroix, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Zinho Vanheusden et Yari Verschaeren.De Ketelaere et Verschaeren ne seront cependant disponibles que pour le match en Biélorussie car ils sont aussi appelés avec les U21. "Charles et Yari ont les qualités et le talent pour faire partie du groupe des Diables Rouges mais il est important de les laisser se développer", a expliqué Martinez. "De plus, les U21 jouent un match important (en Turquie, ndlr.) pour la qualification pour l'Euro 2023. C'est le genre de match qui est aussi bénéfique pour leur développement.""Pour Lukebakio, nous étions contents de lui contre la Suisse mais, par la suite, il a manqué de régularité dans sa saison", a ajouté le Catalan. "Il est bien revenu en ce début de saison et nous avons hâte de le revoir. Il nous offre plusieurs options en attaque car c'est un gaucher, rapide et qui peut aussi jouer en pointe." Pour leur match contre la Tchéquie le 5 septembre, les Diables Rouges retrouveront un stade Roi Baudouin presque rempli avec 35.000 personnes présentes. "Nous sommes heureux de retrouver nos supporters. Un match de football sans public, cela n'a pas de sens. Nous sommes excités et avons hâte de les revoir. Ce sera l'occasion de livrer une bonne performance et faire une belle fête." Le sélectionneur national s'est aussi exprimé sur Wilfried Van Moer, décédé mardi. "C'était un milieu dont vous ne pouviez qu'admirer le talent même en tant que supporter de l'équipe adverse. C'était un vrai vainqueur comme en témoignent ses deux Coupes du monde et l'Euro 1980 joués avec la Belgique et ses titres avec le Standard. Son décès était une triste nouvelle mais c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a apporté au football belge."