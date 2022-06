Nos Diables Rouges ont subi une lourde défaite ce vendredi contre les Pays-Bas (1-4). C'est surtout en défense, avec Dedryck Boyata en tête, que les maux les plus importants ont été diagnostiqués. Mais quelles sont les alternatives ?

La défense des Diables Rouges a de nouveau été pointée du doigt après la correction subie vendredi contre les Pays-Bas. La Belgique n'est plus en mesure de garder le zéro. Sur les huit derniers matches depuis le quart de finale perdu à l'Euro, notre pays n'a gardé ses filets inviolés que contre la République tchèque (victoire 3-0), la Biélorussie (victoire 0-1) et le Burkina Faso (victoire 3-0). L'Estonie (trois buts en deux matches), l'Irlande et le Pays de Galles ont tous marqué. Et vendredi, les Pays-Bas ont même transpercé notre défense à quatre reprises. Le sélectionneur national Roberto Martínez va devoir sérieusement plancher sur des solutions pour renforcer cette défense, car Thibaut Courtois, le "meilleur gardien du monde", ne répètera pas toujours le miracle du stade de France.

Qui peut remplacer le trio Toby Alderweireld-Dedryck Boyata et Jan Vertonghen ? Parmi les joueurs qui peuvent directement les remplacer car ils possèdent déjà de l'expérience, nous trouvons Jason Denayer (26 ans), Brandon Mechele (28 ans) et peut-être aussi Leander Dendoncker (27 ans). Le premier cité, qui était incontournable à l'Olympique Lyonnais ces dernières saisons, n'a pas joué des masses cette année. En Ligue 1, on ne l'a vu qu'une seule fois depuis le... 5 décembre. Une situation qui s'explique probablement par son refus de prolonger son contrat en bordure du Rhône. Selon les médias français, le joueur formé à Manchester City pourrait rejoindre un autre Diable rouge cet été: Jérémy Doku qui évolue au Stade Rennais. À 26 ans, Jason Denayer a sans doute encore de belles années devant lui. Il faut espérer qu'il retrouvera désormais une place de titulaire en Bretagne si le transfert se confirme. Brandon Mechele et Leander Dendoncker sont, contrairement à ce derniers, des solutions à court terme. Le premier ne compte que trois sélections nationales malgré son statut de patron de la défense du FC Bruges et à bientôt 29 ans, il n'incarne certainement pas l'avenir. Dendoncker évolue principalement au milieu de terrain, même s'il peut aussi dépanner en défense. Le joueur de Wolverhampton a également affirmé dans plusieurs interviews qu'il préférait ne pas jouer dans l'arrière-garde. Alors est-il vraiment une solution ? Sans doute plus comme alternative à Axel Witsel,qui n'était plus incontournable à Dortmund, club qu'il vient de quitter pour une destination qui n'est pas encore connue.Juste en-dessous de ce trio, il y a toute une série de joueurs moins âgés et avec un potentiel de développement. Arthur Theate est sans doute celui qui est le plus proche d'une place de titulaire. Le défenseur de Bologne a connu une évolution phénoménale ces deux dernières saisons, passant du statut de joueur que même les cercles de troisième division ne voulaient pas à celui de révélation en Serie A. Cette saison, nouveau pilier de Bologne, âgé de 22 ans, a surpris ses partisans et ses détracteurs en s'imposant d'emblée dans son nouveau club. Il est désormais tenu à l'oeil par de grands clubs à travers l'Europe. De plus, il est gaucher, un profil qui fait le bonheur du sélectionneur national, étant donné la difficulté à en trouver pour ce poste de défenseur central gauche.Un autre grand talent belge qui évolue sur les pelouses italiennes est Zinho Vanheusden. L'ancien capitaine du Standard, formé à l'Inter, a été prêté par le champion d'Italie (en 2021) du côté de Genoa. Le défenseur n'a pas vraiment eu l'occasion de prouver sa valeur en raison de blessures à répétition et s'est aussi retrouvé dans une équipe engagée dans la lutte pour le maintien en Serie A. Quand il a pu jouer, l'ancien Rouche était souvent considéré comme l'un des meilleurs éléments de sa formation. Vanheusden possède un énorme potentiel, mais il devra surtout parvenir à garder sa forme et à enchaîner les matches, même si, à 22 ans, il a encore de belles années devant lui. Le même constat vaut d'ailleurs pour Hannes Delcroix, un autre habitué de l'infimerie, qui à 23 ans, n'a pas encore pu montrer toutes ses qualités à Anderlecht, même si l'on a déjà eu droit à un échantillon intéressantWout Faes est un autre jeune défenseur qui reste un peu à l'écart des projecteurs. Le joueur de Reims, sosie capillaire de David Luiz, à qui l'on prédit un bel avenir en Ligue 1 depuis un certain temps, préfère jouer au centre dans une défense à trois. C'est précisément la place à laquelle un certain Boyata a été clairement à la peine contre les Pays-Bas et où une solution rapide doit être trouvée. A 24 ans, celui qui a été formé à Anderlecht et au Lierse semble prêt à franchir un palier. Parviendra-t-il enfin à obtenir ses premières minutes sous la liquette diabolique ?Parmi les Belges à suivre à l'étranger, il y a aussi Sebastiaan Bornauw. Le produit de la formation d'Anderlecht s'est révélé en Bundesliga avec Cologne et a franchi un palier à Wolfsburg la saison dernière, en disputant des rencontres de Ligue des champions. En revanche, en championnat, les deux clubs de Bornauw se sont échangés les rôles d'"européen" et de "lutte pour le maintien. Si Outre-Rhin, les observateurs semblent convaincus des qualités de "Tarzan", ses premières apparitions diaboliques ont surtout été marquées par des boulettes. Mais à 23 ans, il est certainement capable de progresser et d'incarner l'avenir de l'équipe nationale.Enfin, nous avons fait connaissance voici quelques mois avec Siebe Van der Heyden. Cette saison, le défenseur gaucher de 23 ans s'est révélé au grand public du côté de l'Union. Ses solides prestations lui ont donc valu d'être appelé par Roberto Martinez et il a été titularisé contre le Burkina Faso. Il faudra cependant attendre la prochaine saison pour voir s'il confirmera cette belle éclosion.Ces six défenseurs semblent donc incarner la nouvelle génération, mais sont-ils du même niveau que leurs prédécesseurs ? Si nous les comparons à Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Vincent Kompany au même âge, la conclusion est que ces jeunes manquent surtout de beaucoup d'expérience. Les membres de la vieille garde comptaient déjà au moins 20 sélections à l'âge de 23 ans. Parmi nos six successeurs, Bornauw est celui qui en a obtenu le plus avec seulement ... 3. Un monde de différence. Alors, est-ce que l'heure est venue de leur accorder plus de temps de jeu ? Jettons enfin un regard sur les joueurs qui n'ont pas encore été appelés chez les Diables rouges et qui constituent déjà des hommes forts dans les équipes d'âge. Le plus souvent cité est Koni De Winter, un défenseur de 19 ans qui porte les couleurs de la Juventus. Formé à Zulte Waregem, il a rejoint les équipes d'âge de la Vieille Dame voici quatre ans et est devenu depuis lors l'une des jeunes pousses préférées de l'entraîneur Max Allegri. Malheureusement pour lui, la concurrence n'était pas des moindres du côté de Turin avec Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Matthijs de Ligt. De Winter a cependant obtenu ses premières minutes sous le maillot Bianconero cette saison et contre Malmö, il est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire de la Juventus en Ligue des champions. Le départ de Chiellini vers Los Angeles et la MLS pourrait ouvrir des portes au défenseur central, même si un prêt pourrait être aussi une occasion pour lui de décrocher une place de titulaire.Du côté d'Anderlecht, l'on dit aussi beaucoup de bien de Zeno Debast. Le défenseur d'Anderlecht, âgé de 18 ans, avait déjà pu disputer quelques minutes avec l'équipe premières lors des play-offs de la saison dernière. En 2021-22, il a aussi joué quelques fois sous la direction de Vincent Kompany. Mais le reste de la saison, il a surtout défendu les couleurs de l'équipe des U21 mauves, qui devait à tout prix se qualifier pour évoluer en D1B lors de la prochaine saison. Mais maintenant que cet objectif a été atteint, il pourrait peut-être recevoir sa chance sous la direction du nouvel entraîneur Felice Mazzu. Et l'équipe nationale pourrait alors en bénéficier.