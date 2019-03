Diables Rouges : la génération durée

Si la trêve internationale est venue consacrer le Roi Hazard, centenaire chez les Diables, elle a aussi permis à une nouvelle génération de montrer qu'il va falloir compter sur elle. État des lieux.

On ne va pas se mentir, la semaine passée, on a souri à l'annonce d'une future Golden Generation Arena pour accueillir nos Diables dès 2022. Un naming plutôt hasardeux si d'aventure la sélection devait connaître un fameux coup de bambou et nous ramener aux périodes de vaches maigres, sans stars, ni gloire, plus en phase avec les réalités d'il y a dix ans.

...