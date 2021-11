L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise enfilera donc la liquette diabolique (ou le training pour commencer) tout comme le défenseur du Stade de Reims à la chevelure de David Luiz qui fut capitaine des U21 par le passé.

Roberto Martinez a donc dévoilé 29 noms pour les prochaines rencontres de la Belgique contre l'Estonie (13 novembre à domicile) et le pays de Galles (16 novembre en déplacement). Et parmi les nouveautés, on retrouve les noms de Dante Vanzeir et Wout Faes. Le premier réalise un gros début de saison avec l'Union Saint-Gilloise où il a trouvé le chemin des filets à 9 reprises, alors que le second, qui évolue dans la charnière centrale d'un autre club historique, le Stade Reims, est indéboulonnable.

Parmi les autres noms que l'on retrouve: Arthur Theate qui a été confirmé après avoir été appelé en Ligue des Nations et Albert Sambi Lokonga, le milieu d'Arsenal, qui a été à nouveau repris.

On notera aussi le retour de Divock Origi dans le secteur offensif ainsi que la présence de Charles De Ketelaere qui n'a finalement pas été laissé à disposition des Espoirs comme on avait pu le penser.

Enfin, Toby Alderweireld qui était sorti à la 6e minute de son match du championnat du Qatar est bien présent dans la sélection. Sa blessure n'était manifestement pas trop grave.

Roberto Martinez a donc dévoilé 29 noms pour les prochaines rencontres de la Belgique contre l'Estonie (13 novembre à domicile) et le pays de Galles (16 novembre en déplacement). Et parmi les nouveautés, on retrouve les noms de Dante Vanzeir et Wout Faes. Le premier réalise un gros début de saison avec l'Union Saint-Gilloise où il a trouvé le chemin des filets à 9 reprises, alors que le second, qui évolue dans la charnière centrale d'un autre club historique, le Stade Reims, est indéboulonnable. Parmi les autres noms que l'on retrouve: Arthur Theate qui a été confirmé après avoir été appelé en Ligue des Nations et Albert Sambi Lokonga, le milieu d'Arsenal, qui a été à nouveau repris.On notera aussi le retour de Divock Origi dans le secteur offensif ainsi que la présence de Charles De Ketelaere qui n'a finalement pas été laissé à disposition des Espoirs comme on avait pu le penser.Enfin, Toby Alderweireld qui était sorti à la 6e minute de son match du championnat du Qatar est bien présent dans la sélection. Sa blessure n'était manifestement pas trop grave.