Charleroi a de nouveau partagé l'enjeu à Courtrai (1-1) au terme d'un match comptant pour la deuxième journée du championnat de Belgique de football. Ryota Morioka avait ouvert la marque pour les Zèbres sur penalty (30e) mais Ilombe Mboyoa a égalisé (79e).

Vainqueur du Cercle Bruges (3-1), Ostende compte six points tout comme le Club Bruges et le Standard, qui a battu Zulte-Waregem 4-0 plus tôt dans la journée. A 20h30, Malines reçoit Genk.

Dans le calme du stade des Eperons d'or, Charleroi a étrenné son nouveau maillot extérieur de couleur verte. Adama Niane a hérité de la première occasion mais bien lancé par Morioka, le Malien a tiré à côté du but de Sébastien Buzzese (11e). Propulsé dans un couloir par Massimo Bruno, Mamadou Fall a également placé le ballon dans les mains du gardien des Kerels (22e).

Courtrai a misé sur un football viril qui lui a valu deux cartons jaunes dont un pour Andriy Batsula (29e) pour une faute de main dans le rectangle. Morioka en a profité pour donner l'avance aux Zèbres d'une frappe sèche en hauteur (30e, 0-1). Isolé devant le but par Bruno, Niane a tellement tardé que Kristof D'Haene a eu le temps de dévier le ballon en corner (43e).

Virevoltant, Bruno ne s'est pas montré plus efficace que ses copains d'attaque en début de seconde période: seul devant Bruzzese, le Zèbre a expédié un ballon mou que le gardien a dévié (47e). Par la suite, Courtrai a légèrement pressé Charleroi mais n'a vraiment inquiété Nicolas Penneteau que sur un coup franc d'Eric Ocansey (58e). Le gardien carolo s'est quand même fait surprendre par Mboyo (79e, 1-1). Le Français s'est montré ensuite plus réactif sur un envoi de Julien de Sart (84e).

Dans l'autre match, Ostende a décroché une deuxième victoire face au Cercle de Bruges, qui a pourtant mieux débuté. Les visiteurs ont, en plus, directement ouvert la marque par Idriss Saadi d'un tir dans le plafond du but (7e, 0-1). Les Kustboys n'ont toutefois pas flanché malgré la sortie sur blessure de Ronald Vargas (30e).

Placé au second poteau, Sidrit Guri a égalisé (32e, 1-1). Peu après, Ostende a même pris les devants grâce à l'aide involontaire de Saadi, qui a trompé son gardien Loïc Badiashile de la tête (41e, 2-1).

A la reprise, tout s'est écroulé pour le Cercle suite à l'exclusion pour deux cartes jaunes de Jordi Mboula (55e). Les montées au jeu simultanées de Stéphane Omeonga et d'Aboubakary Kante (64e) pour Saadi et Stef Peeters n'ont pas permis aux Brugeois de contester la supériorité d'Ostende jouant pourtant à un rythme plus lent. Cela n'a pas empêché Guri de réussir un doublé (87e, 3-1).