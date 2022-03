Après la phase régulière, place aux Play-offs en Scooore Super League. Ceux pour le titre ont vu Anderlecht mordre la poussière contre le Standard. Le leadership des joueuses de Johan Walem est menacé par OHL qui ne jouait pas ce week-end. Dans les Play-offs pour la relégation, la bonne affaire a été réalisée par le Fémina White Star au détriment des joueuses de Charleroi.

Play-offs pour le titre

Un Clasico pour les Rouches, ça faisait longtemps. Sclessin était évidemment moins rempli pour ce Clasico féminin qu'il ne l'est pour sa version masculine. Les Anderlechtoises retrouvaient Tessa Wullaert dans le onze de base, elle qui n'avait joué qu'une mi-temps lors de la première journée sans oublier d'être décisive avec un but. La vedette mauve se procure d'ailleurs la première possibilité de la rencontre et contribue à la bonne entame de match de son équipe. La gardienne liégeoise Hillary Damman est mise à contribution sur un coup franc de Laura De Neve puis sur une frappe lointaine de Mariam Toloba qu'elle détourne sur son poteau.

Etouffées, les Standarwomen mettent le nez à la fenêtre après 22 minutes de jeu. Davinia Vanmechelen ouvre dans le dos de la défense en direction de Zoé Van Eynde dont la frappe croisée n'est pas cadrée. Vanmechelen est sans contestation possible la meilleure joueuse du Standard. Elle prouve avec un joli tir à distance qui force Justien Odeurs à la parade. Il reste 10 minutes à jouer dans ce premier acte et les joueuses locales font désormais jeu égal avec les favorites bruxelloises. Juste avant la mi-temps Marine Rosala force encore la gardienne anderlechtoise à intervenir. Il est temps que la mi-temps s'achève pour les joueuses de Johan Walem.

Après le repos, les meilleures possibilités sont encore pour les Liégeoises qui prennent l'avance à l'heure de jeu. Un centre venu de la droite de Fon est raté par Van Eynde et arrive chanceusement à sa coéquipière Sanne Schoenmakers qui ouvre le score, quelques minutes après sa montée au jeu.

Six minutes plus tard, un coup franc de Tessa Wullaert termine sa course au fond des filets mais la joie est de courte durée pour les Mauves puisqu'une faute est signalée contre la gardienne liégeoise Damman. Le temps commence à presser pour les joueuses actuellement en tête de la compétition qui ne parviendront pas à revenir au score face à un Standard qui a effectué les changements qu'il fallait pour casser le rythme et gagner du temps comme l'a reconnu son entraîneur Stéphane Guidi à l'interview.

Anderlecht réalise une bien mauvaise opération puisque cette défaite offre la possibilité à OHL de reprendre la tête de la Super League en cas de victoire dans son match de rattrapage. "Pouvoir gagner contre Anderlecht avec le retour du public, ça fait plaisir", affirmait l'héroine du match Sanne Schoenmakers à l'interview. Du côté bruxellois, les visages étaient forcément bien moins souriants. "Nous savons que nous n'avons aucun match facile cette saison. Mais si on se laisse aller comme ça, ça n'ira pas non plus.", tranchait Laura De Neve. "Aujourd'hui, certaines joueuses étaient en-dessous de leur niveau. On peut essayer de les encourager en temps que capitaine, mais on ne peut pas gagner des matches de cette manière", poursuivait la capitaine bruxelloise, visiblement très déçue, au coup de sifflet final. La réponse est en tout cas attendue sur le terrain avec le prochain choc contre les Louvanistes.

Dans l'autre rencontre des Play-offs pour le titre, les Genkoises et Brugeoises s'étaient inclinées lors de leur premier match. Elles se sont finalement quittées sur le score de 0-0. Tout profit pour le Standard qui conforte donc sa troisième place au classement.

Playoffs pour la relégation

Le White Star sourit. Dans la lutte pour le maintien, la bonne opération est cette fois à mettre au crédit du Fémina White Star qui l'a emporté 1-0 au stade Fallon contre Charleroi. Les Zébrettes occupent désormais la peu envieuse lanterne rouge de ces Play-offs 2 pour le maintien. Les joueuses bruxelloises profitent aussi de la défaite d'Alost à Zulte Waregem pour aussi repasser devant une adversaire qui l'avait battu la semaine précédente. La lutte pour éviter le bonnet d'âne s'annonce palpitante jusqu'au bout avec de nombreux rebondissements attendus jusqu'au dernier duel.

LES RÉSULTATS EN PLAY-OFFS POUR LE TITRE

Club YLA 0 -6 OHL

RSCA Women2 -1 Genk Ladies

LE CLASSEMENT

1. RSCA Women - 1 match - 26 pts

2. OHL - 1 match - 25 pts

3. Standard - 0 match - 18 pts

4. Club YLA - 1 match - 18 pts

5. Genk Ladies - 1 match - 15 pts

LES RÉSULTATS EN PLAY-OFFS POUR LA RELEGATION

Zulte Waregem 2 -0 Eendracht Alost

Fémina White Star 1 -0 Charleroi

LE CLASSEMENT

6. La Gantoise Ladies - 1 match - 18 pts

7. Zulte Waregem - 1 match - 14 pts

8. Fémina White Star -2 matches - 7 pts

9. Eendracht Alost - 2 matches - 6 pts

10. Charleroi - 2 matches - 5 pts

