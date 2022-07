Karel Geraerts va diriger l'Union pour la première fois au Parc Duden. Ce match contre Charleroi sera surtout un bon test avant de défier les Glasgow Rangers dans le courant de la semaine prochaine. Anderlecht et l'Antwerp joueront leurs déplacements respectifs au Cercle et à Zulte Waregem en gardant aussi leur prochaine échéance européenne dans un coin de leur tête.

Le duel entre l'Union Saint-Gilloise et Charleroi ouvrira vendredi la 2e journée du championnat de Belgique de football, marquée notamment par un choc Genk/Standard.

Vendredi, à 20h45, l'Union et Charleroi s'affronteront en lever de rideau de la 2e journée. Les vice-champions de Belgique ont commencé la saison par un partage (1-1) à Saint-Trond alors que le Sporting s'est imposé 3-1 face à Eupen. Pour l'Union, il s'agira au passage d'un bon test avant de défier les Rangers mardi au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Anderlecht pensera aussi à préparer l'Europe

Samedi, à 16h00, le nouveau Sporting d'Anderlecht de Felice Mazzu tentera de confirmer ses bons débuts (2-0 contre Ostende) lors du déplacement au Cercle Bruges (0 point). Les Bruxellois se tourneront également vers l'Europe ensuite, avec un 3e tour préliminaire de Conference League qui les attend jeudi contre les Arméniens d'Ararat-Armenia ou les Estoniens de Paide Linnameeskond.

Deux rencontres se joueront à 18h15: un duel entre deux équipes victorieuses lors de la 1re journée, Oud-Heverlee Louvain et le promu Westerlo, et un entre deux équipes clubs battus en ouverture, Ostende et Malines.

A 20h45, place à La Gantoise/Saint-Trond, qui comptent 1 point chacun.

Le FC Bruges dans les cantons de l'est

La journée de dimanche s'ouvrira à 13h30 par un intéressant Genk/Standard. Les Limbourgeois s'étaient inclinés 3-2 au Club Bruges alors que le Standard avait arraché un partage 2-2 contre La Gantoise en jouant une grosse partie du match à dix.

A 16h00, Eupen (0 point) défiera le Club Bruges (3 points). Tous deux battus en ouverture, Seraing et Courtrai s'affronteront à 18h30.

Enfin, l'ambitieux Antwerp (3 points) rencontrera Zulte Waregem (3 points) en clôture de la journée. Un match potentiellement coincé entre deux tours préliminaires de Conference League pour le 'Great Old', qui se déplace jeudi au Kosovo au 2e tour préliminaire, et qui pourrait donc s'avérer difficile à négocier.

