Luna et Dante Vanzeir ont fait feu de tout bois ce week-end, en Super League et en Pro League !

Dans notre numéro de la semaine passée, on vous racontait que Luna Vanzeir avait marqué le but de la victoire pour OHL contre La Gantoise. Puis que son frère Dante avait scoré dès la première minute du match de l'Union Saint-Gilloise contre Malines. Un week-end faste, donc, pour la famille. Même si l'USG avait fini par perdre son match.

Le week-end dernier, ils ont fait beaucoup mieux encore. Samedi soir, Dante a mis le feu à la défense du Standard. Et a inscrit trois buts sur les quatre que se sont pris les Principautaires. Le lendemain, Luna s'est apparemment dit qu'il n'aurait pas le monopole. Alors, elle en a mis trois aussi contre Alost, écrasé 7-0 par les Louvanistes, principales outsiders dans la course au titre de championnes de Belgique, derrière le Sporting d'Anderlecht.

