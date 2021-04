Le RSC Anderlecht a annoncé mercredi la venue de deux nouveaux administrateurs, Luc Deleu et Hans Beerlandt. Ils entreront au conseil d'administration à partir de sa prochaine réunion.

Luc Deleu a été avocat pendant plus de 50 ans et a souvent représenté le RSCA. "Supporter dans l'âme, il connait le club de fond en comble", a écrit le RSCA dans son communiqué, précisant qu'il se joignait à l'équipe en tant qu'administrateur indépendant. Hans Beerlandt, fils de Johan Beerlandt, le patron de BESIX qui a démissionné l'année dernière du CA d'Anderlecht, possède désormais également un siège au conseil d'administration. Il est le directeur exécutif du groupe de construction, sponsor de longue date du club.

Wouter Vandenhaute, devenu officiellement président du RSCA début janvier, compte désormais un conseil d'administration riche de 9 membres avec Beerlandt et Deleu mais aussi Marc Coucke, Joris Ide, Michael Verschueren, Etienne Davignon, Michael Schenck ainsi que Patrick Lefevere et Philippe Close, dont les entrées en fonction seront officielles dès ce mois d'avril.

Vandenhaute avait rejoint le RSCA au mois de janvier 2020 en tant que conseiller auprès du CEO Karel Van Eetvelt qui a présenté sa démission de sa fonction de directeur général début janvier.

Sur le plan sportif, le Sporting de Vincent Kompany a fait un pas vers les playoffs I en s'imposant 1-4 à l'Antwerp lundi soir lors de la 32e et antépénultième journée de la phase classique du championnat.

