Le choc entre le Club Bruges et le Standard représentera l'affiche de la 23e journée de la Jupiler Pro League, qui débute vendredi par Antwerp/Waasland-Beveren. Anderlecht/La Gantoise figure également au menu du week-end.

Avec un calendrier chamboulé par la crise sanitaire, les matchs s'enchainent en Jupiler Pro League. C'est ainsi que la 23e journée débute vendredi, au lendemain deux derniers matchs de la 22e, à savoir le derby brugeois Cercle/Club et Ostende/Standard.

L'affiche de la journée se tiendra dimanche (13h30) avec Club Bruges (1er, 51 points) - Standard (4e, 37 points), deux clubs en forme, en témoignent respectivement leurs cinq et quatre victoires consécutives.

En montant sur le terrain du stade Jan Breydel, les deux clubs connaîtront les résultats des deux équipes qui les séparent au classement.

L'Antwerp (3e, 40 points) ouvrira en effet le bal vendredi (20h45) contre la lanterne rouge Waasland-Beveren (21 points).

Genk (2e, 42 points) se déplacera samedi (16h15) à Malines (10e, 32 points), autre équipe en excellente condition, avec 6 victoires lors de ses 7 dernières sorties.

En ce qui concerne la lutte pour les playoffs, Anderlecht (5e, 37 points) recevra dimanche (18h15) La Gantoise (11e, 31 points). Il s'agira du retour au Lotto Park de Hein Vanhaezebrouck, le coach gantois licencié par le RSCA en décembre 2018.

Le duel des promus entre Oud-Heverlee Louvain (6e, 36 points) et le Beerschot (9e, 34 points), samedi à 18h30, pourrait confirmer les ambitions de l'un ou de l'autre dans cette course au top-quatre. Ce duel précèdera le déplacement de Charleroi (8e, 34 points) à Courtrai (13e, 30 points), programmé à 20h45. Mercredi, contre OHL (1-1), les Zèbres ont mis fin à l'hémorragie (cinq défaites de suite), mais attendent toujours un succès depuis le 18 décembre (1-0 contre Anderlecht).

Ostende (7e, 35 points), qui vient également de s'inviter dans cette lutte, rendra visite dimanche (16h00) à Zulte Waregem (12e, 30 points).

La lutte pour le maintien constituera l'intérêt des deux rencontres restantes, à savoir le duel entre Eupen (14e, 30 points) et Mouscron (16e, 25 points) samedi (18h30) et celui entre Saint-Trond (15e, 27 points) et le Cercle Bruges (17e, 22 points) dimanche (20h45), en clôture de la journée.

